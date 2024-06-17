Налоговая банкротит автозаправки из ХМАО

Налоговая инспекция подала в суд на компанию «Югорскпродукт-Ойл», которая владеет АЗС в Югорске (ХМАО). Истец требует банкротства предприятия из-за 10-миллионного долга по налогам.
«Межрайонная ИФНС № 10 по ХМАО обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Югорскпродукт-Ойл“. Включить в реестр требований кредиторов на общую сумму 9 970 765,09 руб., в том числе недоимку (налог) и пени», — указано в документах арбитражного суда ХМАО.
Суд принял заявление налоговой и возбудил дело о банкротстве. По решению ФНС приостановлены операции по счетам компании.
Агентство направило запрос в «Югорскпродукт-Ойл». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция подала заявление в суд на нефтебазу «Нефтьэнергопродукт» в ХМАО. Ведомство требует признать предприятие банкротом и взыскать с него 72 миллиона рублей долга.
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