18 июня 2024

В центе Челябинска открывается скейт-парк

© Служба новостей «URA.RU»
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С желающими обучиться катанию на скейтборде будут заниматься инструкторы
С желающими обучиться катанию на скейтборде будут заниматься инструкторы Фото:

На площади Революции в центре Челябинска 19 июня заработает скейт-парк. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, все лето на площадке с желающими будут бесплатно заниматься инструкторы.

«В 12 часов 19 июня на площади Революции состоится открытие скейт-парка. В течение всего лета на этой площадке будут проводить бесплатные занятия инструкторы», — рассказали в мэрии.

Для получения консультаций следует записаться по телефону. Тренировать челябинцев будут специалисты учреждения «Спортивный город».

В ходе открытия опытные спортсмены протестируют фигуры для экстремальных трюков. После открытия пройдут соревнования в трех дисциплинах. Среди них есть велосипедный мотокросс, самокат и скейтборд.

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На площади Революции в центре Челябинска 19 июня заработает скейт-парк. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, все лето на площадке с желающими будут бесплатно заниматься инструкторы. «В 12 часов 19 июня на площади Революции состоится открытие скейт-парка. В течение всего лета на этой площадке будут проводить бесплатные занятия инструкторы», — рассказали в мэрии. Для получения консультаций следует записаться по телефону. Тренировать челябинцев будут специалисты учреждения «Спортивный город». В ходе открытия опытные спортсмены протестируют фигуры для экстремальных трюков. После открытия пройдут соревнования в трех дисциплинах. Среди них есть велосипедный мотокросс, самокат и скейтборд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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