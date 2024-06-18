В центе Челябинска открывается скейт-парк

На площади Революции в центре Челябинска 19 июня заработает скейт-парк. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, все лето на площадке с желающими будут бесплатно заниматься инструкторы.
«В 12 часов 19 июня на площади Революции состоится открытие скейт-парка. В течение всего лета на этой площадке будут проводить бесплатные занятия инструкторы», — рассказали в мэрии.
Для получения консультаций следует записаться по телефону. Тренировать челябинцев будут специалисты учреждения «Спортивный город».
В ходе открытия опытные спортсмены протестируют фигуры для экстремальных трюков. После открытия пройдут соревнования в трех дисциплинах. Среди них есть велосипедный мотокросс, самокат и скейтборд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!