В России собираются признать ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациями

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ВСУ совершают преступления против мирных жителей Фото:

Парламентская комиссия России предложила Генеральной прокуратуре РФ и Федеральной службе безопасности РФ признать вооруженные силы, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны и другие украинские военные структуры террористическими организациями. Это предложение содержится в итоговом докладе комиссии, о чем сообщает ТАСС.

«Рекомендовать <…> инициировать признание вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур», — говорится в документе. Его содержание передает ТАСС.

Комиссия отмечает, что были зафиксированы случаи использования ВСУ противопехотных мин вблизи объектов социальной инфраструктуры, что привело к гибели и ранениям детей. Эти действия, по мнению комиссии, нарушают международное право и имеют признаки международного терроризма. В докладе отмечается, что Украина должна быть наказана за это.

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Парламентская комиссия России предложила Генеральной прокуратуре РФ и Федеральной службе безопасности РФ признать вооруженные силы, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны и другие украинские военные структуры террористическими организациями. Это предложение содержится в итоговом докладе комиссии, о чем сообщает ТАСС. «Рекомендовать <…> инициировать признание вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур», — говорится в документе. Его содержание передает ТАСС. Комиссия отмечает, что были зафиксированы случаи использования ВСУ противопехотных мин вблизи объектов социальной инфраструктуры, что привело к гибели и ранениям детей. Эти действия, по мнению комиссии, нарушают международное право и имеют признаки международного терроризма. В докладе отмечается, что Украина должна быть наказана за это.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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