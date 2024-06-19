В России собираются признать ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациями

19 июня 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

ВСУ совершают преступления против мирных жителей Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones Парламентская комиссия России предложила Генеральной прокуратуре РФ и Федеральной службе безопасности РФ признать вооруженные силы, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны и другие украинские военные структуры террористическими организациями. Это предложение содержится в итоговом докладе комиссии, о чем сообщает ТАСС. «Рекомендовать <…> инициировать признание вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур», — говорится в документе. Его содержание передает ТАСС. Комиссия отмечает, что были зафиксированы случаи использования ВСУ противопехотных мин вблизи объектов социальной инфраструктуры, что привело к гибели и ранениям детей. Эти действия, по мнению комиссии, нарушают международное право и имеют признаки международного терроризма. В докладе отмечается, что Украина должна быть наказана за это. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парламентская комиссия России предложила Генеральной прокуратуре РФ и Федеральной службе безопасности РФ признать вооруженные силы, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны и другие украинские военные структуры террористическими организациями. Это предложение содержится в итоговом докладе комиссии, о чем сообщает ТАСС. «Рекомендовать <…> инициировать признание вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур», — говорится в документе. Его содержание передает ТАСС. Комиссия отмечает, что были зафиксированы случаи использования ВСУ противопехотных мин вблизи объектов социальной инфраструктуры, что привело к гибели и ранениям детей. Эти действия, по мнению комиссии, нарушают международное право и имеют признаки международного терроризма. В докладе отмечается, что Украина должна быть наказана за это.