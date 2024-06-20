Пробка растянулась от ТК "Елки" до улицы Хариса Юсупова
В Челябинске от торгового комплекса «Елки» до улицы Хариса Юсупова образовалась пробка. Согласно сервису «Яндекс карты», затор на участке составил восемь баллов.
Затор образовался в направлении микрорайона «Парковый». Небольшие затруднения, согласно картам, возникают и в обратном направлении. Затруднено движение и на перекрестке Чичерина — 40-летие Победы.
На 20:00 по челябинскому времени ситуация не улучшилась. Кроме того, на соседнем перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта, согласно сервису, движение перекрыто совсем.
Пробка началась в час-пик и продолжает оставаться у ТК "Елки" в 20:00
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