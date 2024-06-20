На Северо-Западе Челябинска образовалась пробка. Карта

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Пробка растянулась от ТК "Елки" до улицы Хариса Юсупова
Пробка растянулась от ТК "Елки" до улицы Хариса Юсупова Фото:

В Челябинске от торгового комплекса «Елки» до улицы Хариса Юсупова образовалась пробка. Согласно сервису «Яндекс карты», затор на участке составил восемь баллов.

Затор образовался в направлении микрорайона «Парковый». Небольшие затруднения, согласно картам, возникают и в обратном направлении. Затруднено движение и на перекрестке Чичерина — 40-летие Победы.

На 20:00 по челябинскому времени ситуация не улучшилась. Кроме того, на соседнем перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта, согласно сервису, движение перекрыто совсем.

Пробка началась в час-пик и продолжает оставаться у ТК "Елки" в 20:00
Пробка началась в час-пик и продолжает оставаться у ТК "Елки" в 20:00
Фото:

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В Челябинске от торгового комплекса «Елки» до улицы Хариса Юсупова образовалась пробка. Согласно сервису «Яндекс карты», затор на участке составил восемь баллов. Затор образовался в направлении микрорайона «Парковый». Небольшие затруднения, согласно картам, возникают и в обратном направлении. Затруднено движение и на перекрестке Чичерина — 40-летие Победы. На 20:00 по челябинскому времени ситуация не улучшилась. Кроме того, на соседнем перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта, согласно сервису, движение перекрыто совсем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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