20 июня 2024

Япония ввела санкции против пермского оборонного завода

Под санкции Токио попал Пермский пороховой завод
© Служба новостей «URA.RU»
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Япония ввела ограничения против России
Япония ввела ограничения против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония ввела санкции против десятков российских компаний. Среди них и Пермский пороховой завод, сообщили в МИД страны.

«Токио вводит санкции против 41 компании, а также 11 человек из России. В список попал ФКП „Пермский пороховой завод“», — передает РИА Новости.

Как рассказывало URA.RU, по ограничения попали также Челябинский тракторный завод и Уралвагонзавод. Также в новый санкционный список Японии попали 11 российских граждан.

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Япония ввела санкции против десятков российских компаний. Среди них и Пермский пороховой завод, сообщили в МИД страны. «Токио вводит санкции против 41 компании, а также 11 человек из России. В список попал ФКП „Пермский пороховой завод“», — передает РИА Новости. Как рассказывало URA.RU, по ограничения попали также Челябинский тракторный завод и Уралвагонзавод. Также в новый санкционный список Японии попали 11 российских граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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