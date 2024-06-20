Япония ввела санкции против пермского оборонного завода

Япония ввела ограничения против России
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Япония ввела санкции против десятков российских компаний. Среди них и Пермский пороховой завод, сообщили в МИД страны.
«Токио вводит санкции против 41 компании, а также 11 человек из России. В список попал ФКП „Пермский пороховой завод“», — передает РИА Новости.
Как рассказывало URA.RU, по ограничения попали также Челябинский тракторный завод и Уралвагонзавод. Также в новый санкционный список Японии попали 11 российских граждан.
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