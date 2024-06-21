В Кремле оценили реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Песков: сотрудничество РФ с партнерами не направлено против третьих стран
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ и ее партнеров направлено только на развитие государств Фото:

Россия сотрудничает с КНДР и Вьетнамом не для того, чтобы как-то повлиять на третьи страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами, комментируя реакцию Запада на поездки лидера РФ Владимира Путина.

«Любая внешнеполитическая активность России, которая даже концентрируется в регионах, прилегающих к нашей стране, на Западе воспринимается в штыки и через призму подавления РФ. Однако также она вызывает полное недопонимание, потому что сотрудничество с нашими партнерами никогда не было направленно против третьих стран. Его смысл — рост благосостояния народов государств», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

До этого 18 июня Путин прибыл в Северную Корею, а после отправился во Вьетнам. В МИД РФ отмечали, что у Запада случилась из-за этого истерика. Как мир отреагировал на визит Путина в КНДР — в материале URA.RU.

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Россия сотрудничает с КНДР и Вьетнамом не для того, чтобы как-то повлиять на третьи страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами, комментируя реакцию Запада на поездки лидера РФ Владимира Путина. «Любая внешнеполитическая активность России, которая даже концентрируется в регионах, прилегающих к нашей стране, на Западе воспринимается в штыки и через призму подавления РФ. Однако также она вызывает полное недопонимание, потому что сотрудничество с нашими партнерами никогда не было направленно против третьих стран. Его смысл — рост благосостояния народов государств», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого 18 июня Путин прибыл в Северную Корею, а после отправился во Вьетнам. В МИД РФ отмечали, что у Запада случилась из-за этого истерика. Как мир отреагировал на визит Путина в КНДР — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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