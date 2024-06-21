Конфликт на Украине как предмет переговоров с США, обмен подарками с Кимом: заявления Пескова

Песков не согласился, что автомобили Aurus для лидера КНДР – это дорогой подарок
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Владимир Путин уже находится в России, заявил Дмитрий Песков
Владимир Путин уже находится в России, заявил Дмитрий Песков Фото:

Переговоры с США о стратегической безопасности могут идти только в комплексе с украинским вопросом. Визиты главы РФ Владимира Путина во Вьетнам и КНДР были насыщенными и результативными, а второй подаренный автомобиль Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну отличается от предыдущего. Все заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова во время общения со СМИ — в материале URA.RU.

Переговоры США и России о стратегической безопасности

РФ открыта к диалогу, однако он должен стать комплексным, учитывая конфликт на Украине. Дело в том, что США вовлечены в него.

Американские власти «не утруждают себя» изучением позиции РФ, высказываемой высшим политическим руководством страны. Песков добавил, что Путин неоднократно говорил, что «вырывать какие-то отдельные сегменты» из общего комплекса накопившихся проблем невозможно.

Реакция Запада на визиты Путина в Северную Корею и Вьетнам

Внешнеполитическую активность РФ Запад воспринимает в штыки. Ведь Запад пытается подавить Россию, однако визиты Путина в КНДР и Вьетнам не направлены против третьих стран, реакция Запада вызывает недоумение. При этом США и дальше будут пытаться оказывать давление на российских партнеров, включая Вьетнам, заявил Песков.  

Визиты Путина получились насыщенными и результативными. Сегодня Путин прилетел в Москву, после трехдневной поездки в две страны, отметил Песков.

Почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

У лидера КНДР уже две машины Aurus, которые он получил в подарок от Путина. Однако новый автомобиль отличается от предыдущего длиной.

Такие подарки является прикладными. Они предназначены для личного использования главой государства. Песков отметил, что Aurus — это недорогой презент, а Северная Корея является российским соседом.

Когда Путин даст клички подаренным собакам

Охотничьи собаки редкой породы пхунсан, которых Ким Чен Ын подарил Путину, получат клички позже. Для начала собаки должны приехать в Москву и пройти карантин, заявил Дмитрий Песков.

США ввели санкции против «Лаборатории Касперского» из-за конкуренции на рынке

«Лаборатория Касперского» — это конкурентная на международном рынке компания. По многим параметрам она превосходит конкурентов.

Введение санкций со стороны США в отношении компании — это признак несправедливой, нечестной конкуренции. По словам Пескова, Штаты прибегают к такому приему каждый раз.

Вступление Молдавии в ЕС не нравится гражданам страны

Кишинев на данный момент отказывается от взаимодействия с Россией. Однако жители Молдавии считают, что страна должна развиваться во всех направлениях, но это внутримолдавские дела, напомнил Песков. 

Если Молдавия вступит в ЕС, то ей придется учитывать только европейские интересы. Она рискует лишиться перспективных рынков на пространстве бывшего Советского Союза.

Расширение Евросоюза может негативно сказаться на существовании организации. Так Песков прокомментировал начало переговор о вступлении в ЕС Украины и Молдавии.

Песков объяснил слова Путина «идти до конца»

Россия достигнет всех целей спецоперации, которые были поставлены. Так Песков прокомментировал заявление Путина, что РФ надо идти «до конца».

Путин 21 июня встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений

Глава России в пятницу проведет встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений. Также он даст оценку их работе. Это крайне важное мероприятие, которое состоится в Кремлевском дворце.

Путин встретится с выпускниками вузов МЧС России, ФСБ России, Минобороны, МВД, ФСО, ФСИН и Следственного комитета. Такое происходит каждый год и уже стало традицией. После встречи с выпускниками пройдут закрытые переговоры.

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Переговоры с США о стратегической безопасности могут идти только в комплексе с украинским вопросом. Визиты главы РФ Владимира Путина во Вьетнам и КНДР были насыщенными и результативными, а второй подаренный автомобиль Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну отличается от предыдущего. Все заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова во время общения со СМИ — в материале URA.RU. Переговоры США и России о стратегической безопасности РФ открыта к диалогу, однако он должен стать комплексным, учитывая конфликт на Украине. Дело в том, что США вовлечены в него. Американские власти «не утруждают себя» изучением позиции РФ, высказываемой высшим политическим руководством страны. Песков добавил, что Путин неоднократно говорил, что «вырывать какие-то отдельные сегменты» из общего комплекса накопившихся проблем невозможно. Реакция Запада на визиты Путина в Северную Корею и Вьетнам Внешнеполитическую активность РФ Запад воспринимает в штыки. Ведь Запад пытается подавить Россию, однако визиты Путина в КНДР и Вьетнам не направлены против третьих стран, реакция Запада вызывает недоумение. При этом США и дальше будут пытаться оказывать давление на российских партнеров, включая Вьетнам, заявил Песков.   Визиты Путина получились насыщенными и результативными. Сегодня Путин прилетел в Москву, после трехдневной поездки в две страны, отметил Песков. Почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus У лидера КНДР уже две машины Aurus, которые он получил в подарок от Путина. Однако новый автомобиль отличается от предыдущего длиной. Такие подарки является прикладными. Они предназначены для личного использования главой государства. Песков отметил, что Aurus — это недорогой презент, а Северная Корея является российским соседом. Когда Путин даст клички подаренным собакам Охотничьи собаки редкой породы пхунсан, которых Ким Чен Ын подарил Путину, получат клички позже. Для начала собаки должны приехать в Москву и пройти карантин, заявил Дмитрий Песков. США ввели санкции против «Лаборатории Касперского» из-за конкуренции на рынке «Лаборатория Касперского» — это конкурентная на международном рынке компания. По многим параметрам она превосходит конкурентов. Введение санкций со стороны США в отношении компании — это признак несправедливой, нечестной конкуренции. По словам Пескова, Штаты прибегают к такому приему каждый раз. Вступление Молдавии в ЕС не нравится гражданам страны Кишинев на данный момент отказывается от взаимодействия с Россией. Однако жители Молдавии считают, что страна должна развиваться во всех направлениях, но это внутримолдавские дела, напомнил Песков.  Если Молдавия вступит в ЕС, то ей придется учитывать только европейские интересы. Она рискует лишиться перспективных рынков на пространстве бывшего Советского Союза. Расширение Евросоюза может негативно сказаться на существовании организации. Так Песков прокомментировал начало переговор о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Песков объяснил слова Путина «идти до конца» Россия достигнет всех целей спецоперации, которые были поставлены. Так Песков прокомментировал заявление Путина, что РФ надо идти «до конца». Путин 21 июня встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений Глава России в пятницу проведет встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений. Также он даст оценку их работе. Это крайне важное мероприятие, которое состоится в Кремлевском дворце. Путин встретится с выпускниками вузов МЧС России, ФСБ России, Минобороны, МВД, ФСО, ФСИН и Следственного комитета. Такое происходит каждый год и уже стало традицией. После встречи с выпускниками пройдут закрытые переговоры.
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