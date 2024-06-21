Песков: запрет «Лаборатории Касперского» — нечестная конкуренция со стороны США

21 июня 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Запрет США на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской «Лаборатории Касперского» является приемом нечестной конкуренции со стороны Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции о стороны США. Они прибегают к таким приемам каждый раз», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что «Лаборатория Касперского» это компания, которая весьма конкурентна и по многим параметрам превосходит своих конкурентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запрет США на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской «Лаборатории Касперского» является приемом нечестной конкуренции со стороны Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции о стороны США. Они прибегают к таким приемам каждый раз», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что «Лаборатория Касперского» это компания, которая весьма конкурентна и по многим параметрам превосходит своих конкурентов.