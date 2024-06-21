В Кремле высказались о совместном будущем ЕС и Молдавии

Песков: ЕС может распасться из-за вступления Украины и Молдавии
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Не всем жителям Молдавии нравится идея о вступлении в ЕС, отметил Дмитрий Песков Фото:

Расширение Евросоюза может негативно сказаться на существовании организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами, комментируя начало переговор о вступлении в ЕС Укрианы и Молдавии.

«В ЕС есть свои проблемы с пониманием потенциала союза к расширению. Там распространена точка зрения, что расширение ЕС, исходя из политической мотивации, может весьма негативно сказаться на перспективах существования союза», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь добавил, что части населения Молдавии не нравится идея о вступлении в ЕС. Ведь после этого будущие интересы будут связаны только с Евросоюзом, исключая сотрудничество с РФ. Однако это внутреннее дело самой Молдавии, отметил он.

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Расширение Евросоюза может негативно сказаться на существовании организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами, комментируя начало переговор о вступлении в ЕС Укрианы и Молдавии. «В ЕС есть свои проблемы с пониманием потенциала союза к расширению. Там распространена точка зрения, что расширение ЕС, исходя из политической мотивации, может весьма негативно сказаться на перспективах существования союза», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что части населения Молдавии не нравится идея о вступлении в ЕС. Ведь после этого будущие интересы будут связаны только с Евросоюзом, исключая сотрудничество с РФ. Однако это внутреннее дело самой Молдавии, отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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