В Кремле высказались о совместном будущем ЕС и Молдавии

Расширение Евросоюза может негативно сказаться на существовании организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами, комментируя начало переговор о вступлении в ЕС Укрианы и Молдавии.
«В ЕС есть свои проблемы с пониманием потенциала союза к расширению. Там распространена точка зрения, что расширение ЕС, исходя из политической мотивации, может весьма негативно сказаться на перспективах существования союза», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь добавил, что части населения Молдавии не нравится идея о вступлении в ЕС. Ведь после этого будущие интересы будут связаны только с Евросоюзом, исключая сотрудничество с РФ. Однако это внутреннее дело самой Молдавии, отметил он.
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