В Кремле высказались о совместном будущем ЕС и Молдавии

Песков: ЕС может распасться из-за вступления Украины и Молдавии

21 июня 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Не всем жителям Молдавии нравится идея о вступлении в ЕС, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расширение Евросоюза может негативно сказаться на существовании организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами, комментируя начало переговор о вступлении в ЕС Укрианы и Молдавии. «В ЕС есть свои проблемы с пониманием потенциала союза к расширению. Там распространена точка зрения, что расширение ЕС, исходя из политической мотивации, может весьма негативно сказаться на перспективах существования союза», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что части населения Молдавии не нравится идея о вступлении в ЕС. Ведь после этого будущие интересы будут связаны только с Евросоюзом, исключая сотрудничество с РФ. Однако это внутреннее дело самой Молдавии, отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расширение Евросоюза может негативно сказаться на существовании организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами, комментируя начало переговор о вступлении в ЕС Укрианы и Молдавии. «В ЕС есть свои проблемы с пониманием потенциала союза к расширению. Там распространена точка зрения, что расширение ЕС, исходя из политической мотивации, может весьма негативно сказаться на перспективах существования союза», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что части населения Молдавии не нравится идея о вступлении в ЕС. Ведь после этого будущие интересы будут связаны только с Евросоюзом, исключая сотрудничество с РФ. Однако это внутреннее дело самой Молдавии, отметил он.