Песков: подарок Путина необходим Ким Чен Ыну

В Кремле не считают Aurus дорогим подарком для политического лидера
Подарок президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну необходим для использования. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus.
«Такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства КНДР», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что для межгосударственных отношений, тем более для соседней страны этот подарок не является дорогим.
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