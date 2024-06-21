Песков: подарок Путина необходим Ким Чен Ыну

Песков: подаренный лидеру КНДР Aurus будет полезен

21 июня 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

В Кремле не считают Aurus дорогим подарком для политического лидера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подарок президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну необходим для использования. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus. «Такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства КНДР», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что для межгосударственных отношений, тем более для соседней страны этот подарок не является дорогим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подарок президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну необходим для использования. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus. «Такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства КНДР», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что для межгосударственных отношений, тем более для соседней страны этот подарок не является дорогим.