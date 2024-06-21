Песков: подарок Путина необходим Ким Чен Ыну

Песков: подаренный лидеру КНДР Aurus будет полезен
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© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , аурус, aurus, кортеж
В Кремле не считают Aurus дорогим подарком для политического лидера Фото:

Подарок президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну необходим для использования. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus.

«Такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства КНДР», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что для межгосударственных отношений, тем более для соседней страны этот подарок не является дорогим.

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Подарок президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну необходим для использования. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus. «Такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства КНДР», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что для межгосударственных отношений, тем более для соседней страны этот подарок не является дорогим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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