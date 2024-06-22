22 июня 2024

Где заработать почти полмиллиона: топ-3 высокооплачиваемых вакансий в столице РФ

«Авито Работа»: хирургу-имплантологу заплатят 400 тысяч в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты готовы предложить зарплату хирургам-имплантологам до 400 000 рублей в месяц
Специалисты готовы предложить зарплату хирургам-имплантологам до 400 000 рублей в месяц Фото:

В июне 2024 года в Москве выявлены три самые высокооплачиваемые вакансии, согласно исследованию аналитиков Авито Работы. Среди них особенно выделяется позиция хирурга-имплантолога с предложением зарплаты до 400 000 рублей в месяц.

«В московской клинике хирургу-имплантологу готовы платить до 400 000 рублей при свободном рабочем графике», — сообщила пресс-служба Авито URA.RU. Кандидатам необходим опыт работы более пяти лет, и они должны быть готовы к хирургическому приему пациентов, комплексной консультации и диагностике, а также к ведению медицинской документации.

Кроме того, в Москве активно ищут водителя с личным грузовым авто и водителя-экспедитора категории Е. Заработная плата у первой вакансии может достигать 370 000 рублей, а у второй — до 240 000 рублей. Обе должности предусматривают дополнительные льготы, такие как униформа, оплата бензина и подарки детям.

Ранее руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова предложила топ-5 летних подработок с зарплатой до 250 тысяч, передает Life.ru. По ее словам, за сезон можно заработать приличную сумму: строительство, сельское хозяйство, логистика. 

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В июне 2024 года в Москве выявлены три самые высокооплачиваемые вакансии, согласно исследованию аналитиков Авито Работы. Среди них особенно выделяется позиция хирурга-имплантолога с предложением зарплаты до 400 000 рублей в месяц. «В московской клинике хирургу-имплантологу готовы платить до 400 000 рублей при свободном рабочем графике», — сообщила пресс-служба Авито URA.RU. Кандидатам необходим опыт работы более пяти лет, и они должны быть готовы к хирургическому приему пациентов, комплексной консультации и диагностике, а также к ведению медицинской документации. Кроме того, в Москве активно ищут водителя с личным грузовым авто и водителя-экспедитора категории Е. Заработная плата у первой вакансии может достигать 370 000 рублей, а у второй — до 240 000 рублей. Обе должности предусматривают дополнительные льготы, такие как униформа, оплата бензина и подарки детям. Ранее руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова предложила топ-5 летних подработок с зарплатой до 250 тысяч, передает Life.ru. По ее словам, за сезон можно заработать приличную сумму: строительство, сельское хозяйство, логистика. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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