ВСУ продолжили атаковать жилые районы Энергодара

Глава Энергодара Сеновоз: ВСУ атаковали город тремя беспилотниками
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Украинские беспилотники ударили по жилым районам Энергодара, сообщил Эдуард Сеновоз Фото:
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ВСУ за последний час три раза при помощи беспилотников атаковали Энергодар (Запорожская область). Под удар попали жилые кварталы. Об этом заявил глава города Эдуард Сеновоз.

«Зафиксировано три прилета БПЛА. Один был посажен возле подстанции „Радуга“, которая вчера подвергалась уже атаке. А два дрона разорвались в жилой застройке», — написал Эдуард Сеновоз в своем telegram-канале.

Одна женщина пострадала. Ей оказывают все необходимую помощь. Сеновоз призвал мирных жителей покинуть отрытые места.

До этого в Энергодаре была атакована подстанция Запорожской АЭС. Из строя вышел трансформатор. Подробности — в материале URA.RU.

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ВСУ за последний час три раза при помощи беспилотников атаковали Энергодар (Запорожская область). Под удар попали жилые кварталы. Об этом заявил глава города Эдуард Сеновоз. «Зафиксировано три прилета БПЛА. Один был посажен возле подстанции „Радуга“, которая вчера подвергалась уже атаке. А два дрона разорвались в жилой застройке», — написал Эдуард Сеновоз в своем telegram-канале. Одна женщина пострадала. Ей оказывают все необходимую помощь. Сеновоз призвал мирных жителей покинуть отрытые места. До этого в Энергодаре была атакована подстанция Запорожской АЭС. Из строя вышел трансформатор. Подробности — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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