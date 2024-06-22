ВСУ продолжили атаковать жилые районы Энергодара

Глава Энергодара Сеновоз: ВСУ атаковали город тремя беспилотниками

22 июня 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Украинские беспилотники ударили по жилым районам Энергодара, сообщил Эдуард Сеновоз Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ за последний час три раза при помощи беспилотников атаковали Энергодар (Запорожская область). Под удар попали жилые кварталы. Об этом заявил глава города Эдуард Сеновоз. «Зафиксировано три прилета БПЛА. Один был посажен возле подстанции „Радуга“, которая вчера подвергалась уже атаке. А два дрона разорвались в жилой застройке», — написал Эдуард Сеновоз в своем telegram-канале . Одна женщина пострадала. Ей оказывают все необходимую помощь. Сеновоз призвал мирных жителей покинуть отрытые места. До этого в Энергодаре была атакована подстанция Запорожской АЭС. Из строя вышел трансформатор. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ за последний час три раза при помощи беспилотников атаковали Энергодар (Запорожская область). Под удар попали жилые кварталы. Об этом заявил глава города Эдуард Сеновоз. «Зафиксировано три прилета БПЛА. Один был посажен возле подстанции „Радуга“, которая вчера подвергалась уже атаке. А два дрона разорвались в жилой застройке», — написал Эдуард Сеновоз в своем telegram-канале. Одна женщина пострадала. Ей оказывают все необходимую помощь. Сеновоз призвал мирных жителей покинуть отрытые места. До этого в Энергодаре была атакована подстанция Запорожской АЭС. Из строя вышел трансформатор. Подробности — в материале URA.RU.