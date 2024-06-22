Челябинский «Трактор» готов дать контракт американскому хоккеисту в 60 млн

Челябинский клуб «Трактор» готов заключить контракт со Стивеном Кэмпфером
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ХК «Трактор» планирует заключить контакт со Стивеном Кэмпфером Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» готов заключить контакт на 60 млн рублей в год с американским хоккеистом, игроком клуба «Детройт Ред Уингз» Стивеном Кэмпфером. Об этом 22 июня сообщается в telegram-канале челябинской команды.

«В Челябинске готовы дать контракт на 60 млн рублей в год. Контракта с „Трактором“ у Стивена Кэмпфера еще нет, но с клубом все договоренности достигнуты», — говорится в сообщении клуба.

35-летний защитник Стивен Кэмпфер контракт с «Трактором» согласовал. Стороны находятся в диалоге по сделке.

Как сообщал ранее URA.RU, клуб «Трактор» опубликовал календарь игр в новом регулярном сезоне КХЛ 2024-2025. Челябинцы начнут его 4 сентября и завершат 22 марта. В июне «Трактор» заключил однолетний контракт с канадцем Диланом Секьюрой.

В завершившемся сезоне «Трактор» вышел в полуфинал КХЛ. По итогам Кубка Гагарина челябинцы завоевали бронзу. С этим событием команду поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» готов заключить контакт на 60 млн рублей в год с американским хоккеистом, игроком клуба «Детройт Ред Уингз» Стивеном Кэмпфером. Об этом 22 июня сообщается в telegram-канале челябинской команды. «В Челябинске готовы дать контракт на 60 млн рублей в год. Контракта с „Трактором“ у Стивена Кэмпфера еще нет, но с клубом все договоренности достигнуты», — говорится в сообщении клуба. 35-летний защитник Стивен Кэмпфер контракт с «Трактором» согласовал. Стороны находятся в диалоге по сделке. Как сообщал ранее URA.RU, клуб «Трактор» опубликовал календарь игр в новом регулярном сезоне КХЛ 2024-2025. Челябинцы начнут его 4 сентября и завершат 22 марта. В июне «Трактор» заключил однолетний контракт с канадцем Диланом Секьюрой. В завершившемся сезоне «Трактор» вышел в полуфинал КХЛ. По итогам Кубка Гагарина челябинцы завоевали бронзу. С этим событием команду поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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