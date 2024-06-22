Челябинский «Трактор» готов дать контракт американскому хоккеисту в 60 млн

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» готов заключить контакт на 60 млн рублей в год с американским хоккеистом, игроком клуба «Детройт Ред Уингз» Стивеном Кэмпфером. Об этом 22 июня сообщается в telegram-канале челябинской команды.
«В Челябинске готовы дать контракт на 60 млн рублей в год. Контракта с „Трактором“ у Стивена Кэмпфера еще нет, но с клубом все договоренности достигнуты», — говорится в сообщении клуба.
35-летний защитник Стивен Кэмпфер контракт с «Трактором» согласовал. Стороны находятся в диалоге по сделке.
Как сообщал ранее URA.RU, клуб «Трактор» опубликовал календарь игр в новом регулярном сезоне КХЛ 2024-2025. Челябинцы начнут его 4 сентября и завершат 22 марта. В июне «Трактор» заключил однолетний контракт с канадцем Диланом Секьюрой.
В завершившемся сезоне «Трактор» вышел в полуфинал КХЛ. По итогам Кубка Гагарина челябинцы завоевали бронзу. С этим событием команду поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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