Челябинский «Трактор» готов дать контракт американскому хоккеисту в 60 млн

Челябинский клуб «Трактор» готов заключить контракт со Стивеном Кэмпфером

22 июня 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

ХК «Трактор» планирует заключить контакт со Стивеном Кэмпфером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» готов заключить контакт на 60 млн рублей в год с американским хоккеистом, игроком клуба «Детройт Ред Уингз» Стивеном Кэмпфером. Об этом 22 июня сообщается в telegram-канале челябинской команды. «В Челябинске готовы дать контракт на 60 млн рублей в год. Контракта с „Трактором“ у Стивена Кэмпфера еще нет, но с клубом все договоренности достигнуты», — говорится в сообщении клуба. 35-летний защитник Стивен Кэмпфер контракт с «Трактором» согласовал. Стороны находятся в диалоге по сделке. Как сообщал ранее URA.RU, клуб «Трактор» опубликовал календарь игр в новом регулярном сезоне КХЛ 2024-2025. Челябинцы начнут его 4 сентября и завершат 22 марта. В июне «Трактор» заключил однолетний контракт с канадцем Диланом Секьюрой. В завершившемся сезоне «Трактор» вышел в полуфинал КХЛ. По итогам Кубка Гагарина челябинцы завоевали бронзу. С этим событием команду поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» готов заключить контакт на 60 млн рублей в год с американским хоккеистом, игроком клуба «Детройт Ред Уингз» Стивеном Кэмпфером. Об этом 22 июня сообщается в telegram-канале челябинской команды. «В Челябинске готовы дать контракт на 60 млн рублей в год. Контракта с „Трактором“ у Стивена Кэмпфера еще нет, но с клубом все договоренности достигнуты», — говорится в сообщении клуба. 35-летний защитник Стивен Кэмпфер контракт с «Трактором» согласовал. Стороны находятся в диалоге по сделке. Как сообщал ранее URA.RU, клуб «Трактор» опубликовал календарь игр в новом регулярном сезоне КХЛ 2024-2025. Челябинцы начнут его 4 сентября и завершат 22 марта. В июне «Трактор» заключил однолетний контракт с канадцем Диланом Секьюрой. В завершившемся сезоне «Трактор» вышел в полуфинал КХЛ. По итогам Кубка Гагарина челябинцы завоевали бронзу. С этим событием команду поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.