«Трактор» опубликовал календарь игр в новом регулярном сезоне КХЛ. Фото

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"Трактор" проведет в регулярном чемпионате 68 игр
"Трактор" проведет в регулярном чемпионате 68 игр Фото:

Стало известно расписание игр челябинского хоккейного клуба «Трактора» в сезоне 2024-2025 Континентальной хоккейной лиги. Календарь выложили в официальном telegram-канале клуба 11 июня.

«Первая игра регулярки начнется 4 сентября гостевым матчем с екатеринбургским „Автомобилистом“. Завершится сезон 22 марта домашней игрой с хабаровским „Амуром“, — следует из расписания.

Первые пять игр сезона команда сыграет на выезде. Первую домашнюю игру сезона «Трактор» сыграет 19 сентября против нижнекамского «Нефтехимика». Всего в сезоне команда сыграет 68 игр, это количество равно числу матчей предыдущей регулярки.

"Трактор" начнет сезон 4 сентября и завершит 22 марта
"Трактор" начнет сезон 4 сентября и завершит 22 марта
Фото:

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Стало известно расписание игр челябинского хоккейного клуба «Трактора» в сезоне 2024-2025 Континентальной хоккейной лиги. Календарь выложили в официальном telegram-канале клуба 11 июня. «Первая игра регулярки начнется 4 сентября гостевым матчем с екатеринбургским „Автомобилистом“. Завершится сезон 22 марта домашней игрой с хабаровским „Амуром“, — следует из расписания. Первые пять игр сезона команда сыграет на выезде. Первую домашнюю игру сезона «Трактор» сыграет 19 сентября против нижнекамского «Нефтехимика». Всего в сезоне команда сыграет 68 игр, это количество равно числу матчей предыдущей регулярки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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