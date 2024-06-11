Стало известно расписание игр челябинского хоккейного клуба «Трактора» в сезоне 2024-2025 Континентальной хоккейной лиги. Календарь выложили в официальном telegram-канале клуба 11 июня.
«Первая игра регулярки начнется 4 сентября гостевым матчем с екатеринбургским „Автомобилистом“. Завершится сезон 22 марта домашней игрой с хабаровским „Амуром“, — следует из расписания.
Первые пять игр сезона команда сыграет на выезде. Первую домашнюю игру сезона «Трактор» сыграет 19 сентября против нижнекамского «Нефтехимика». Всего в сезоне команда сыграет 68 игр, это количество равно числу матчей предыдущей регулярки.
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