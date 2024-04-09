Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 апреля поздравил хоккеистов клуба «Трактор» с завоеванием бронзовых медалей КХЛ. В ходе встречи с игроками, тренерским штабом и руководством клуба была Текслер выразил благодарность за отличную игру и достигнутые результаты.
«Чемпионат не был легким, но команда смогла сплотиться и показать красивый эмоциональный хоккей, что принесло результат в плей-офф. В текущем сезоне „Трактор“ прошел через ряд испытаний, включая смену тренера, но сумел добиться успеха, демонстрируя сплоченность и мастерство», — отметил Текслер, подчеркнув значимость поддержки болельщиков и выразив уверенность в дальнейшем успехе команды. Впереди у команды новые задачи и цели, на достижение которых будет направлен их следующий сезон.
«Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Восточной конференции. По ходу плей-офф челябинцев удалось обыграть занимавших более высокие позиции в чемпионате уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо», В полуфинале Кубка Гагарина «черно-белые» уступили ярославскому «Локомотиву». Проигравшие участники полуфиналов становятся бронзовыми призерами КХЛ.
Губернатор решил лично поблагодарить спортсменов за сезон
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Алексей Текслер оценил выступление хоккеистов как достаточно успешное
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
По ходу сезона команда пережила смену тренера (На фото слева направо директор «Трактора» Иван Савин и главный тренер Алексей Заварухин)
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 апреля поздравил хоккеистов клуба «Трактор» с завоеванием бронзовых медалей КХЛ. В ходе встречи с игроками, тренерским штабом и руководством клуба была Текслер выразил благодарность за отличную игру и достигнутые результаты. «Чемпионат не был легким, но команда смогла сплотиться и показать красивый эмоциональный хоккей, что принесло результат в плей-офф. В текущем сезоне „Трактор“ прошел через ряд испытаний, включая смену тренера, но сумел добиться успеха, демонстрируя сплоченность и мастерство», — отметил Текслер, подчеркнув значимость поддержки болельщиков и выразив уверенность в дальнейшем успехе команды. Впереди у команды новые задачи и цели, на достижение которых будет направлен их следующий сезон. «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Восточной конференции. По ходу плей-офф челябинцев удалось обыграть занимавших более высокие позиции в чемпионате уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо», В полуфинале Кубка Гагарина «черно-белые» уступили ярославскому «Локомотиву». Проигравшие участники полуфиналов становятся бронзовыми призерами КХЛ.