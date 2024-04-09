Текслер поздравил игроков «Трактора» с бронзой КХЛ. Фото

09 апреля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер уверен в дальнейших успехах «Трактора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 апреля поздравил хоккеистов клуба «Трактор» с завоеванием бронзовых медалей КХЛ. В ходе встречи с игроками, тренерским штабом и руководством клуба была Текслер выразил благодарность за отличную игру и достигнутые результаты. «Чемпионат не был легким, но команда смогла сплотиться и показать красивый эмоциональный хоккей, что принесло результат в плей-офф. В текущем сезоне „Трактор“ прошел через ряд испытаний, включая смену тренера, но сумел добиться успеха, демонстрируя сплоченность и мастерство», — отметил Текслер, подчеркнув значимость поддержки болельщиков и выразив уверенность в дальнейшем успехе команды. Впереди у команды новые задачи и цели, на достижение которых будет направлен их следующий сезон. «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Восточной конференции. По ходу плей-офф челябинцев удалось обыграть занимавших более высокие позиции в чемпионате уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо», В полуфинале Кубка Гагарина «черно-белые» уступили ярославскому «Локомотиву». Проигравшие участники полуфиналов становятся бронзовыми призерами КХЛ. Губернатор решил лично поблагодарить спортсменов за сезон Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Текслер оценил выступление хоккеистов как достаточно успешное Фото: пресс-служба правительства Челябинской области По ходу сезона команда пережила смену тренера (На фото слева направо директор «Трактора» Иван Савин и главный тренер Алексей Заварухин) Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 апреля поздравил хоккеистов клуба «Трактор» с завоеванием бронзовых медалей КХЛ. В ходе встречи с игроками, тренерским штабом и руководством клуба была Текслер выразил благодарность за отличную игру и достигнутые результаты. «Чемпионат не был легким, но команда смогла сплотиться и показать красивый эмоциональный хоккей, что принесло результат в плей-офф. В текущем сезоне „Трактор“ прошел через ряд испытаний, включая смену тренера, но сумел добиться успеха, демонстрируя сплоченность и мастерство», — отметил Текслер, подчеркнув значимость поддержки болельщиков и выразив уверенность в дальнейшем успехе команды. Впереди у команды новые задачи и цели, на достижение которых будет направлен их следующий сезон. «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Восточной конференции. По ходу плей-офф челябинцев удалось обыграть занимавших более высокие позиции в чемпионате уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо», В полуфинале Кубка Гагарина «черно-белые» уступили ярославскому «Локомотиву». Проигравшие участники полуфиналов становятся бронзовыми призерами КХЛ.