Текслер поздравил игроков «Трактора» с бронзой КХЛ. Фото

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Губернаторский прием ко Дню печати. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер уверен в дальнейших успехах «Трактора» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 апреля поздравил хоккеистов клуба «Трактор» с завоеванием бронзовых медалей КХЛ. В ходе встречи с игроками, тренерским штабом и руководством клуба была Текслер выразил благодарность за отличную игру и достигнутые результаты.

«Чемпионат не был легким, но команда смогла сплотиться и показать красивый эмоциональный хоккей, что принесло результат в плей-офф. В текущем сезоне „Трактор“ прошел через ряд испытаний, включая смену тренера, но сумел добиться успеха, демонстрируя сплоченность и мастерство», — отметил Текслер, подчеркнув значимость поддержки болельщиков и выразив уверенность в дальнейшем успехе команды. Впереди у команды новые задачи и цели, на достижение которых будет направлен их следующий сезон.

«Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Восточной конференции. По ходу плей-офф челябинцев удалось обыграть занимавших более высокие позиции в чемпионате уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо», В полуфинале Кубка Гагарина «черно-белые» уступили ярославскому «Локомотиву». Проигравшие участники полуфиналов становятся бронзовыми призерами КХЛ.

Губернатор решил лично поблагодарить спортсменов за сезон
Губернатор решил лично поблагодарить спортсменов за сезон
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Алексей Текслер оценил выступление хоккеистов как достаточно успешное
Алексей Текслер оценил выступление хоккеистов как достаточно успешное
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По ходу сезона команда пережила смену тренера (На фото слева направо директор «Трактора» Иван Савин и главный тренер Алексей Заварухин)
По ходу сезона команда пережила смену тренера (На фото слева направо директор «Трактора» Иван Савин и главный тренер Алексей Заварухин)
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 апреля поздравил хоккеистов клуба «Трактор» с завоеванием бронзовых медалей КХЛ. В ходе встречи с игроками, тренерским штабом и руководством клуба была Текслер выразил благодарность за отличную игру и достигнутые результаты. «Чемпионат не был легким, но команда смогла сплотиться и показать красивый эмоциональный хоккей, что принесло результат в плей-офф. В текущем сезоне „Трактор“ прошел через ряд испытаний, включая смену тренера, но сумел добиться успеха, демонстрируя сплоченность и мастерство», — отметил Текслер, подчеркнув значимость поддержки болельщиков и выразив уверенность в дальнейшем успехе команды. Впереди у команды новые задачи и цели, на достижение которых будет направлен их следующий сезон. «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Восточной конференции. По ходу плей-офф челябинцев удалось обыграть занимавших более высокие позиции в чемпионате уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо», В полуфинале Кубка Гагарина «черно-белые» уступили ярославскому «Локомотиву». Проигравшие участники полуфиналов становятся бронзовыми призерами КХЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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