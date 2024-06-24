В правительстве одобрили проект по освобождению от наказания участников мятежей

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Виды Москвы, Красной площади, уличная фотография и МГУ. 21 марта 2024. Москва, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации, белый дом москва
Согласно проекту, будут освобождены от наказания участники мятежей, способствующие предотвращению ущерба РФ в этих действиях Фото:

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект по освобождению от тюрьмы за вооруженный мятеж, если человек отказался в нем принимать участие и способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России, сообщает источник, близкий к комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — заявил источник. Его слова передает ТАСС.

В новом законопроекте предлагается дополнение к статье Уголовного кодекса РФ, касающейся государственной измены. Изменение позволит освободить от ответственности за вооруженный мятеж тех лиц, которые добровольно сообщат органам власти информацию, способствующую предотвращению ущерба интересам страны. Кроме того, в действиях этого лица не должно быть элементов других преступлений.

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект по освобождению от тюрьмы за вооруженный мятеж, если человек отказался в нем принимать участие и способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России, сообщает источник, близкий к комиссии. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. В новом законопроекте предлагается дополнение к статье Уголовного кодекса РФ, касающейся государственной измены. Изменение позволит освободить от ответственности за вооруженный мятеж тех лиц, которые добровольно сообщат органам власти информацию, способствующую предотвращению ущерба интересам страны. Кроме того, в действиях этого лица не должно быть элементов других преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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