В правительстве одобрили проект по освобождению от наказания участников мятежей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект по освобождению от тюрьмы за вооруженный мятеж, если человек отказался в нем принимать участие и способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России, сообщает источник, близкий к комиссии.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — заявил источник. Его слова передает ТАСС.
В новом законопроекте предлагается дополнение к статье Уголовного кодекса РФ, касающейся государственной измены. Изменение позволит освободить от ответственности за вооруженный мятеж тех лиц, которые добровольно сообщат органам власти информацию, способствующую предотвращению ущерба интересам страны. Кроме того, в действиях этого лица не должно быть элементов других преступлений.
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