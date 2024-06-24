В правительстве одобрили проект по освобождению от наказания участников мятежей

24 июня 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Согласно проекту, будут освобождены от наказания участники мятежей, способствующие предотвращению ущерба РФ в этих действиях Фото: Роман Наумов © URA.RU Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект по освобождению от тюрьмы за вооруженный мятеж, если человек отказался в нем принимать участие и способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России, сообщает источник, близкий к комиссии. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. В новом законопроекте предлагается дополнение к статье Уголовного кодекса РФ, касающейся государственной измены. Изменение позволит освободить от ответственности за вооруженный мятеж тех лиц, которые добровольно сообщат органам власти информацию, способствующую предотвращению ущерба интересам страны. Кроме того, в действиях этого лица не должно быть элементов других преступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект по освобождению от тюрьмы за вооруженный мятеж, если человек отказался в нем принимать участие и способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России, сообщает источник, близкий к комиссии. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. В новом законопроекте предлагается дополнение к статье Уголовного кодекса РФ, касающейся государственной измены. Изменение позволит освободить от ответственности за вооруженный мятеж тех лиц, которые добровольно сообщат органам власти информацию, способствующую предотвращению ущерба интересам страны. Кроме того, в действиях этого лица не должно быть элементов других преступлений.