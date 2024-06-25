Оппозиция намерена устроить шоу на заседании думы ХМАО

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Предстоящее заседание думы ХМАО обещает быть зрелищным
Предстоящее заседание думы ХМАО обещает быть зрелищным Фото:

Оппозиция намерена устроить шоу на предстоящем 27 июня заседании думы ХМАО, воспользовавшись личным присутствием врио губернатора Югры Руслана Кухарука. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

По словам собеседника агентства, Кухарук во время общения с депутатскими фракциями пообещал, что будет лично присутствовать на заседании окружного парламента. Что в свою очередь подталкивает народных избранников к тому, чтобы сделать ряд ярких заявлений и публично раскритиковать решения югорских властей. «Оппозиционные депутаты собираются на все сто использовать эту возможность, чтобы заявить о себе новому главе региона. Тем более, что экс-губернатор Наталья Комарова сама на заседания окружной думы не ходила, делегируя эти обязанности своим замам и директорам департаментов», — рассказал инсайдер.

В департамент внутренней политике ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

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Оппозиция намерена устроить шоу на предстоящем 27 июня заседании думы ХМАО, воспользовавшись личным присутствием врио губернатора Югры Руслана Кухарука. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. По словам собеседника агентства, Кухарук во время общения с депутатскими фракциями пообещал, что будет лично присутствовать на заседании окружного парламента. Что в свою очередь подталкивает народных избранников к тому, чтобы сделать ряд ярких заявлений и публично раскритиковать решения югорских властей. «Оппозиционные депутаты собираются на все сто использовать эту возможность, чтобы заявить о себе новому главе региона. Тем более, что экс-губернатор Наталья Комарова сама на заседания окружной думы не ходила, делегируя эти обязанности своим замам и директорам департаментов», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политике ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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