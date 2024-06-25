Оппозиция намерена устроить шоу на заседании думы ХМАО

Оппозиция намерена устроить шоу на предстоящем 27 июня заседании думы ХМАО, воспользовавшись личным присутствием врио губернатора Югры Руслана Кухарука. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.
По словам собеседника агентства, Кухарук во время общения с депутатскими фракциями пообещал, что будет лично присутствовать на заседании окружного парламента. Что в свою очередь подталкивает народных избранников к тому, чтобы сделать ряд ярких заявлений и публично раскритиковать решения югорских властей. «Оппозиционные депутаты собираются на все сто использовать эту возможность, чтобы заявить о себе новому главе региона. Тем более, что экс-губернатор Наталья Комарова сама на заседания окружной думы не ходила, делегируя эти обязанности своим замам и директорам департаментов», — рассказал инсайдер.
В департамент внутренней политике ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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