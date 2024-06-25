«Дочка» «Роснефти» в ХМАО устраняет последствия ЧП на трубопроводе

На месторождении в ХМАО произошел разлив нефти
© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефтепродуктов. Аша. Челябинская область, катастрофа, экология, разлив нефти, нефтепродукты
Нефтяники завершают ликвидацию разлива нефти на месторождении в ХМАО Фото:

На Мамонтовском месторождении рядом с городом Пыть-Ях в ХМАО произошел порыв трубопровода, нефтесодержащая жидкость вылилась на землю. В пресс-службе компании «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») агентству URA.RU сообщили, что специальные службы очищают загрязненный из-за аварии участок земли.

«Оперативные службы ликвидируют последствия отказа трубопровода на Мамонтовском месторождении. Вышедшая нефтесодержащая жидкость локализована, осуществляется ее сбор для дальнейшей утилизации и очистки участка», — сообщили корреспонденту агентства представители компании.

В пресс-службе подчеркнули, что угрозы населению и производственным объектам нет. Специалисты отслеживают экологическую ситуацию на месте происшествия. Нефтяники будут продолжать работы до полной ликвидации последствий отказа трубопровода.

Ранее URA.RU писало, что дочерние общества «Роснефти», которые работают в ХМАО, лидируют по количеству аварий с разливом нефтепродуктов. По данным Природнадзора ХМАО, больше 90% инцидентов на трубопроводах в 2024 году произошло на месторождениях нефтяной компании.

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На Мамонтовском месторождении рядом с городом Пыть-Ях в ХМАО произошел порыв трубопровода, нефтесодержащая жидкость вылилась на землю. В пресс-службе компании «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») агентству URA.RU сообщили, что специальные службы очищают загрязненный из-за аварии участок земли. «Оперативные службы ликвидируют последствия отказа трубопровода на Мамонтовском месторождении. Вышедшая нефтесодержащая жидкость локализована, осуществляется ее сбор для дальнейшей утилизации и очистки участка», — сообщили корреспонденту агентства представители компании. В пресс-службе подчеркнули, что угрозы населению и производственным объектам нет. Специалисты отслеживают экологическую ситуацию на месте происшествия. Нефтяники будут продолжать работы до полной ликвидации последствий отказа трубопровода. Ранее URA.RU писало, что дочерние общества «Роснефти», которые работают в ХМАО, лидируют по количеству аварий с разливом нефтепродуктов. По данным Природнадзора ХМАО, больше 90% инцидентов на трубопроводах в 2024 году произошло на месторождениях нефтяной компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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