«Дочка» «Роснефти» в ХМАО устраняет последствия ЧП на трубопроводе

На месторождении в ХМАО произошел разлив нефти

25 июня 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Нефтяники завершают ликвидацию разлива нефти на месторождении в ХМАО Фото: Читатель URA.RU © URA.RU На Мамонтовском месторождении рядом с городом Пыть-Ях в ХМАО произошел порыв трубопровода, нефтесодержащая жидкость вылилась на землю. В пресс-службе компании «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») агентству URA.RU сообщили, что специальные службы очищают загрязненный из-за аварии участок земли. «Оперативные службы ликвидируют последствия отказа трубопровода на Мамонтовском месторождении. Вышедшая нефтесодержащая жидкость локализована, осуществляется ее сбор для дальнейшей утилизации и очистки участка», — сообщили корреспонденту агентства представители компании. В пресс-службе подчеркнули, что угрозы населению и производственным объектам нет. Специалисты отслеживают экологическую ситуацию на месте происшествия. Нефтяники будут продолжать работы до полной ликвидации последствий отказа трубопровода. Ранее URA.RU писало, что дочерние общества «Роснефти», которые работают в ХМАО, лидируют по количеству аварий с разливом нефтепродуктов. По данным Природнадзора ХМАО, больше 90% инцидентов на трубопроводах в 2024 году произошло на месторождениях нефтяной компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Мамонтовском месторождении рядом с городом Пыть-Ях в ХМАО произошел порыв трубопровода, нефтесодержащая жидкость вылилась на землю. В пресс-службе компании «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») агентству URA.RU сообщили, что специальные службы очищают загрязненный из-за аварии участок земли. «Оперативные службы ликвидируют последствия отказа трубопровода на Мамонтовском месторождении. Вышедшая нефтесодержащая жидкость локализована, осуществляется ее сбор для дальнейшей утилизации и очистки участка», — сообщили корреспонденту агентства представители компании. В пресс-службе подчеркнули, что угрозы населению и производственным объектам нет. Специалисты отслеживают экологическую ситуацию на месте происшествия. Нефтяники будут продолжать работы до полной ликвидации последствий отказа трубопровода. Ранее URA.RU писало, что дочерние общества «Роснефти», которые работают в ХМАО, лидируют по количеству аварий с разливом нефтепродуктов. По данным Природнадзора ХМАО, больше 90% инцидентов на трубопроводах в 2024 году произошло на месторождениях нефтяной компании.