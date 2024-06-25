«Дочка» «Роснефти» в ХМАО устраняет последствия ЧП на трубопроводе

На Мамонтовском месторождении рядом с городом Пыть-Ях в ХМАО произошел порыв трубопровода, нефтесодержащая жидкость вылилась на землю. В пресс-службе компании «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») агентству URA.RU сообщили, что специальные службы очищают загрязненный из-за аварии участок земли.
«Оперативные службы ликвидируют последствия отказа трубопровода на Мамонтовском месторождении. Вышедшая нефтесодержащая жидкость локализована, осуществляется ее сбор для дальнейшей утилизации и очистки участка», — сообщили корреспонденту агентства представители компании.
В пресс-службе подчеркнули, что угрозы населению и производственным объектам нет. Специалисты отслеживают экологическую ситуацию на месте происшествия. Нефтяники будут продолжать работы до полной ликвидации последствий отказа трубопровода.
Ранее URA.RU писало, что дочерние общества «Роснефти», которые работают в ХМАО, лидируют по количеству аварий с разливом нефтепродуктов. По данным Природнадзора ХМАО, больше 90% инцидентов на трубопроводах в 2024 году произошло на месторождениях нефтяной компании.
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