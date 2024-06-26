Эмиссары верховного комиссара ООН проверили жизнь беженцев в Челябинской области

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Южно-Уральский гражданский форум-2022. Челябинск , сударенко юлия
Юлия Сударенко сопровождала коллег в поездке по региону Фото:

В Челябинскую область прилетели представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы узнать, в каких условиях живут вынужденные переселенцы. Об этом 26 июня с своем telegram-канале сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко.

«Вместе с коллегами мы посещаем пункты временного размещения (ПВР), в которых проживают люди, эвакуированные с территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также с территории Украины. Вчера работали в Челябинске, сегодня в Магнитогорске», — сообщила Сударенко.

Из почти двух тысяч граждан, прибывших в Челябинскую область, в ПВР региона проживают 242 человека, из них 59 детей. Многие живут в ПВР с 2022 года. Дети посещают школы и дошкольные учреждения, всем оказывается медицинская помощь и содействие в трудоустройстве.

Представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев отметили, что удовлетворены тем, что увидели. Они считают, что в регионе созданы достойные условия жизни для людей, вынужденно покинувших свои жилища.

Представители комиссара ООН по делам беженцев побывали в Челябинской области
Представители комиссара ООН по делам беженцев побывали в Челябинской области
Условия пребывания беженцев в регионе удовлетворили инспекторов
Условия пребывания беженцев в регионе удовлетворили инспекторов

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В Челябинскую область прилетели представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы узнать, в каких условиях живут вынужденные переселенцы. Об этом 26 июня с своем telegram-канале сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко. «Вместе с коллегами мы посещаем пункты временного размещения (ПВР), в которых проживают люди, эвакуированные с территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также с территории Украины. Вчера работали в Челябинске, сегодня в Магнитогорске», — сообщила Сударенко. Из почти двух тысяч граждан, прибывших в Челябинскую область, в ПВР региона проживают 242 человека, из них 59 детей. Многие живут в ПВР с 2022 года. Дети посещают школы и дошкольные учреждения, всем оказывается медицинская помощь и содействие в трудоустройстве. Представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев отметили, что удовлетворены тем, что увидели. Они считают, что в регионе созданы достойные условия жизни для людей, вынужденно покинувших свои жилища.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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