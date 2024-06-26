Шоумен Барецкий раскрыл причину плохого состояния Пугачевой

Барецкий: Пугачеву надо отправлять на лечение в Белоруссию

26 июня 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева страдает из-за жаркого климата Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Певица Алла Пугачева страдает из-за проблем со здоровьем. Шоумен Стас Барецкий считает, что причиной проблем стал жаркий и душный климат Кипра, где сейчас живет певица. «Сейчас хочу ее в Белоруссию отправить, в лучшую клинику. В Белоруссии советская медицина до сих пор, это то, что нужно. На Кипре же проблемы с климатом. Там очень жарко, очень душно. Понятное дело, что Алле Борисовне плохо стало. Я настаиваю на том, что Пугачеву надо отправлять на лечение в Белоруссию», — сообщил Барецкий в беседе с NEWS.ru . По словам Барецкого, народ Белоруссии любит примадонну, и президент страны Александр Лукашенко никогда не осуждал ее. Шоумен уточнил, что певица проведет в Белоруссии минимум два месяца, пока не поправит здоровье. Пугачева переехала из России на Кипр после начала спецоперации на Украине. Недавно стало известно, что из-за высокой влажности и жаркого климата на Кипре у Пугачевой нет сил ходить, поэтому она собиралась переехать в Юрмалу (Латвия). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алла Пугачева страдает из-за проблем со здоровьем. Шоумен Стас Барецкий считает, что причиной проблем стал жаркий и душный климат Кипра, где сейчас живет певица. «Сейчас хочу ее в Белоруссию отправить, в лучшую клинику. В Белоруссии советская медицина до сих пор, это то, что нужно. На Кипре же проблемы с климатом. Там очень жарко, очень душно. Понятное дело, что Алле Борисовне плохо стало. Я настаиваю на том, что Пугачеву надо отправлять на лечение в Белоруссию», — сообщил Барецкий в беседе с NEWS.ru. По словам Барецкого, народ Белоруссии любит примадонну, и президент страны Александр Лукашенко никогда не осуждал ее. Шоумен уточнил, что певица проведет в Белоруссии минимум два месяца, пока не поправит здоровье. Пугачева переехала из России на Кипр после начала спецоперации на Украине. Недавно стало известно, что из-за высокой влажности и жаркого климата на Кипре у Пугачевой нет сил ходить, поэтому она собиралась переехать в Юрмалу (Латвия).