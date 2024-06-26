Шоумен Барецкий раскрыл причину плохого состояния Пугачевой

Барецкий: Пугачеву надо отправлять на лечение в Белоруссию
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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла
Алла Пугачева страдает из-за жаркого климата Фото:

Певица Алла Пугачева страдает из-за проблем со здоровьем. Шоумен Стас Барецкий считает, что причиной проблем стал жаркий и душный климат Кипра, где сейчас живет певица.

«Сейчас хочу ее в Белоруссию отправить, в лучшую клинику. В Белоруссии советская медицина до сих пор, это то, что нужно. На Кипре же проблемы с климатом. Там очень жарко, очень душно. Понятное дело, что Алле Борисовне плохо стало. Я настаиваю на том, что Пугачеву надо отправлять на лечение в Белоруссию», — сообщил Барецкий в беседе с NEWS.ru.

По словам Барецкого, народ Белоруссии любит примадонну, и президент страны Александр Лукашенко никогда не осуждал ее. Шоумен уточнил, что певица проведет в Белоруссии минимум два месяца, пока не поправит здоровье.

Пугачева переехала из России на Кипр после начала спецоперации на Украине. Недавно стало известно, что из-за высокой влажности и жаркого климата на Кипре у Пугачевой нет сил ходить, поэтому она собиралась переехать в Юрмалу (Латвия).

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Певица Алла Пугачева страдает из-за проблем со здоровьем. Шоумен Стас Барецкий считает, что причиной проблем стал жаркий и душный климат Кипра, где сейчас живет певица. «Сейчас хочу ее в Белоруссию отправить, в лучшую клинику. В Белоруссии советская медицина до сих пор, это то, что нужно. На Кипре же проблемы с климатом. Там очень жарко, очень душно. Понятное дело, что Алле Борисовне плохо стало. Я настаиваю на том, что Пугачеву надо отправлять на лечение в Белоруссию», — сообщил Барецкий в беседе с NEWS.ru. По словам Барецкого, народ Белоруссии любит примадонну, и президент страны Александр Лукашенко никогда не осуждал ее. Шоумен уточнил, что певица проведет в Белоруссии минимум два месяца, пока не поправит здоровье. Пугачева переехала из России на Кипр после начала спецоперации на Украине. Недавно стало известно, что из-за высокой влажности и жаркого климата на Кипре у Пугачевой нет сил ходить, поэтому она собиралась переехать в Юрмалу (Латвия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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