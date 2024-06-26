26 июня 2024

В Копейске поливают водой погибшие кустарники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, засуха, жара, вода, полив деревьев
Озеленение Коммунистического проспекта осуществляется за счет областного бюджета Фото:

В Копейске (Челябинская область) муниципальные службы осуществляют полив погибших кустарников на Коммунистическом проспекте, которые высадили за счет средств областного бюджета в рамках реконструкции одной из главных улиц города. Попытка «реанимировать» засохшие кусты попала в местные соцсети.

«Это напоминает попытку поливать пень, и ждать, когда из него вырастут цветы. За усердные старания по „реанимации кустарников“ положена медалька», — сообщает telegram-канал «ПростоКопецк».

Авторы видео утверждают, что это уже не первая попытка спасти кустарники на Коммунистическом проспекте. Около недели назад служба по озеленению уже поливала кусты, и это также попало на видео. А засохли саженцы еще в начале июня.

Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что в Копейске приступили к реконструкции Коммунистического проспекта. Для этого из областного бюджета выделили 275,4 миллиона рублей. На эти средства территорию вдоль расширенной дороги к августу 2024 года должны озеленить и установить на ней остановки и фонари.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска. Ответ ожидается.

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В Копейске (Челябинская область) муниципальные службы осуществляют полив погибших кустарников на Коммунистическом проспекте, которые высадили за счет средств областного бюджета в рамках реконструкции одной из главных улиц города. Попытка «реанимировать» засохшие кусты попала в местные соцсети. «Это напоминает попытку поливать пень, и ждать, когда из него вырастут цветы. За усердные старания по „реанимации кустарников“ положена медалька», — сообщает telegram-канал «ПростоКопецк». Авторы видео утверждают, что это уже не первая попытка спасти кустарники на Коммунистическом проспекте. Около недели назад служба по озеленению уже поливала кусты, и это также попало на видео. А засохли саженцы еще в начале июня. Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что в Копейске приступили к реконструкции Коммунистического проспекта. Для этого из областного бюджета выделили 275,4 миллиона рублей. На эти средства территорию вдоль расширенной дороги к августу 2024 года должны озеленить и установить на ней остановки и фонари. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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