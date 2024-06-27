Сотрудницу Минюста РФ осудили за распространение фейков о ВС РФ

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, камера, зал заседания, конференц зал, камера видеонаблюдения, герб россии, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, конференц-зал
Суд назначил Мамедовой 14 лет колонии общего режима Фото:

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Марии Мамедовой, бывшему специалисту по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста РФ в Ставрополе. Ей назначено 14 лет колонии общего режима за распространение недостоверной информации о ВС РФ.

«Суд постановил признать виновной Мамедову по пункту „б“ части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая касается публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ей назначали наказание в виде 14 лет общего режима со штрафом 600 тысяч рублей.

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Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Марии Мамедовой, бывшему специалисту по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста РФ в Ставрополе. Ей назначено 14 лет колонии общего режима за распространение недостоверной информации о ВС РФ. «Суд постановил признать виновной Мамедову по пункту „б“ части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая касается публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ей назначали наказание в виде 14 лет общего режима со штрафом 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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