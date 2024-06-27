Сотрудницу Минюста РФ осудили за распространение фейков о ВС РФ

27 июня 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Суд назначил Мамедовой 14 лет колонии общего режима Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Марии Мамедовой, бывшему специалисту по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста РФ в Ставрополе. Ей назначено 14 лет колонии общего режима за распространение недостоверной информации о ВС РФ. «Суд постановил признать виновной Мамедову по пункту „б“ части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая касается публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ей назначали наказание в виде 14 лет общего режима со штрафом 600 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Марии Мамедовой, бывшему специалисту по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста РФ в Ставрополе. Ей назначено 14 лет колонии общего режима за распространение недостоверной информации о ВС РФ. «Суд постановил признать виновной Мамедову по пункту „б“ части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая касается публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ей назначали наказание в виде 14 лет общего режима со штрафом 600 тысяч рублей.