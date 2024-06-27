Челябинский губернатор предложил музыкантам писать песни про рабочих. Видео

Челябинский губернатор Текслер предложил музыкантам писать песни про рабочих

27 июня 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер назвал один из способов повысить престиж рабочих профессий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетовал, что в современной России не сочиняют и не поют песен о людях труда. Об этом он заявил 27 июня на молодежном форуме «Утро». «Никого не хочу критиковать, но где эти современные песни? Где эти песни про „проходную, которая в люди вывела меня?“ Вот этим надо заниматься, это важная тема», — посетовал он, выступая перед молодежью на форуме «Утро». В Екатеринбурге впервые за четыре года проходит форум «Утро», куда съедется молодежь со всего УрФО. Участники смогут получить новые знания, презентовать свои идеи и получить финансовую поддержку для них. Помимо официальной части гостей ждут встречи со знаменитостями — Shaman, Стасом Старовойтовым, Алексеем Ягудиным, Ильей Авербухом и другими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетовал, что в современной России не сочиняют и не поют песен о людях труда. Об этом он заявил 27 июня на молодежном форуме «Утро». «Никого не хочу критиковать, но где эти современные песни? Где эти песни про „проходную, которая в люди вывела меня?“ Вот этим надо заниматься, это важная тема», — посетовал он, выступая перед молодежью на форуме «Утро». В Екатеринбурге впервые за четыре года проходит форум «Утро», куда съедется молодежь со всего УрФО. Участники смогут получить новые знания, презентовать свои идеи и получить финансовую поддержку для них. Помимо официальной части гостей ждут встречи со знаменитостями — Shaman, Стасом Старовойтовым, Алексеем Ягудиным, Ильей Авербухом и другими.