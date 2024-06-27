Челябинский губернатор предложил музыкантам писать песни про рабочих. Видео

Челябинский губернатор Текслер предложил музыкантам писать песни про рабочих
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и команда УралАЗ, ралли Шелковый путь. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер назвал один из способов повысить престиж рабочих профессий Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетовал, что в современной России не сочиняют и не поют песен о людях труда. Об этом он заявил 27 июня на молодежном форуме «Утро».

«Никого не хочу критиковать, но где эти современные песни? Где эти песни про „проходную, которая в люди вывела меня?“ Вот этим надо заниматься, это важная тема», — посетовал он, выступая перед молодежью на форуме «Утро».

В Екатеринбурге впервые за четыре года проходит форум «Утро», куда съедется молодежь со всего УрФО. Участники смогут получить новые знания, презентовать свои идеи и получить финансовую поддержку для них. Помимо официальной части гостей ждут встречи со знаменитостями — Shaman, Стасом Старовойтовым, Алексеем Ягудиным, Ильей Авербухом и другими.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетовал, что в современной России не сочиняют и не поют песен о людях труда. Об этом он заявил 27 июня на молодежном форуме «Утро». «Никого не хочу критиковать, но где эти современные песни? Где эти песни про „проходную, которая в люди вывела меня?“ Вот этим надо заниматься, это важная тема», — посетовал он, выступая перед молодежью на форуме «Утро». В Екатеринбурге впервые за четыре года проходит форум «Утро», куда съедется молодежь со всего УрФО. Участники смогут получить новые знания, презентовать свои идеи и получить финансовую поддержку для них. Помимо официальной части гостей ждут встречи со знаменитостями — Shaman, Стасом Старовойтовым, Алексеем Ягудиным, Ильей Авербухом и другими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...