Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетовал, что в современной России не сочиняют и не поют песен о людях труда. Об этом он заявил 27 июня на молодежном форуме «Утро».
«Никого не хочу критиковать, но где эти современные песни? Где эти песни про „проходную, которая в люди вывела меня?“ Вот этим надо заниматься, это важная тема», — посетовал он, выступая перед молодежью на форуме «Утро».
В Екатеринбурге впервые за четыре года проходит форум «Утро», куда съедется молодежь со всего УрФО. Участники смогут получить новые знания, презентовать свои идеи и получить финансовую поддержку для них. Помимо официальной части гостей ждут встречи со знаменитостями — Shaman, Стасом Старовойтовым, Алексеем Ягудиным, Ильей Авербухом и другими.
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