28 июня 2024

ФСБ получила доступ к документам призывников

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Изменения появились в постановлении правительства Фото:

Федеральная служба безопасности России получила доступ к документам призывников, претендующих на срочную службу в этом ведомстве. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности. В том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — указано в документе.

Это решение следует за предыдущими изменениями, которые расширили возможности ФСБ в отношении призывников. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам проходить службу по призыву в ФСБ, ранее такая возможность была доступна только контрактникам. В июне Путин наделил ФСБ новыми полномочиями, включая участие в отборе призывников.

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Федеральная служба безопасности России получила доступ к документам призывников, претендующих на срочную службу в этом ведомстве. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. «Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности. В том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — указано в документе. Это решение следует за предыдущими изменениями, которые расширили возможности ФСБ в отношении призывников. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам проходить службу по призыву в ФСБ, ранее такая возможность была доступна только контрактникам. В июне Путин наделил ФСБ новыми полномочиями, включая участие в отборе призывников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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