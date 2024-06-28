ФСБ получила доступ к документам призывников

28 июня 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Изменения появились в постановлении правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности России получила доступ к документам призывников, претендующих на срочную службу в этом ведомстве. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. «Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности. В том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — указано в документе. Это решение следует за предыдущими изменениями, которые расширили возможности ФСБ в отношении призывников. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам проходить службу по призыву в ФСБ, ранее такая возможность была доступна только контрактникам. В июне Путин наделил ФСБ новыми полномочиями, включая участие в отборе призывников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба безопасности России получила доступ к документам призывников, претендующих на срочную службу в этом ведомстве. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. «Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности. В том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — указано в документе. Это решение следует за предыдущими изменениями, которые расширили возможности ФСБ в отношении призывников. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам проходить службу по призыву в ФСБ, ранее такая возможность была доступна только контрактникам. В июне Путин наделил ФСБ новыми полномочиями, включая участие в отборе призывников.