28 июня 2024

США заключили контракт на производство 870 ракет для Patriot

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость контракта оценивается в 4,5 млрд долларов
Стоимость контракта оценивается в 4,5 млрд долларов Фото:

Американские сухопутные войска заключили контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на сумму 4,5 млрд долларов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте вооруженных сил США.

«Контракт с Lockheed Martin Missiles and Fire Control предусматривает закупку 870 ракет PAC-3 MSE (для систем Patriot — прим. URA.RU) и связанного с ними оборудования», — написано в документе на сайте ведомства. В тексте утверждается, что вооружение способно противостоять широкому спектру угроз, включая тактические, баллистические, крылатые, гиперзвуковые ракеты и авиацию.

В заявлении отражена позиция помощника министра армии США по вопросам закупок Дугласа Буша: «Заключение рассчитанного на несколько лет контракта на ракеты PAC-3 MSE соответствует обязательствам армии по стабилизации и наращиванию наших мощностей». Он также добавил, что указанные системы вооружений играют ключевую роль для американской армии, объединенных сил Украины и других союзников по всему миру.

Ранее Вашингтон пообещал передать Киеву сотни снарядов для комплексов Рatriot и NASAMS, пишет «Царьград». США и Израиль уже приступили к обсуждению поставки ЗРК Patriot Украине, напоминает телеканал 360.

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Американские сухопутные войска заключили контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на сумму 4,5 млрд долларов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте вооруженных сил США. «Контракт с Lockheed Martin Missiles and Fire Control предусматривает закупку 870 ракет PAC-3 MSE (для систем Patriot — прим. URA.RU) и связанного с ними оборудования», — написано в документе на сайте ведомства. В тексте утверждается, что вооружение способно противостоять широкому спектру угроз, включая тактические, баллистические, крылатые, гиперзвуковые ракеты и авиацию. В заявлении отражена позиция помощника министра армии США по вопросам закупок Дугласа Буша: «Заключение рассчитанного на несколько лет контракта на ракеты PAC-3 MSE соответствует обязательствам армии по стабилизации и наращиванию наших мощностей». Он также добавил, что указанные системы вооружений играют ключевую роль для американской армии, объединенных сил Украины и других союзников по всему миру. Ранее Вашингтон пообещал передать Киеву сотни снарядов для комплексов Рatriot и NASAMS, пишет «Царьград». США и Израиль уже приступили к обсуждению поставки ЗРК Patriot Украине, напоминает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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