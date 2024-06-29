Плакат с Путиным сорвал последний митинг британского политика. Видео

30 июня 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Выступление идеолога Brexit Найджела Фараджа сорвали из-за плаката с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Плакат с президентом России Владимиром Путиным прервал последнее выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Об этом сообщает газета The Independent. «Последний митинг Найджела Фараджа был сорван после того, как политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением Владимира Путина», — передает издание. Отмечается, что сам лидер реформистской Великобритании сначала не был в курсе, что на плакате изображен президент России, а под ним написаны слова «Я люблю Найджела». Двое работников попытались убрать плакат, в это время присутствующие на выступлении с криком призывали сорвать его. После этого выступление Найджела Фараджа прекратилось. Ранее перед матчем чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии в Германии болельщики сборной Сербии вышли на улицы и начали скандировать имя президента России, используя при этом ритм и жесты, свойственные футбольным кричалкам. На видео, распространившемся в сети, видно, что фанаты держат в руках российский триколор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Плакат с президентом России Владимиром Путиным прервал последнее выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Об этом сообщает газета The Independent. «Последний митинг Найджела Фараджа был сорван после того, как политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением Владимира Путина», — передает издание. Отмечается, что сам лидер реформистской Великобритании сначала не был в курсе, что на плакате изображен президент России, а под ним написаны слова «Я люблю Найджела». Двое работников попытались убрать плакат, в это время присутствующие на выступлении с криком призывали сорвать его. После этого выступление Найджела Фараджа прекратилось. Ранее перед матчем чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии в Германии болельщики сборной Сербии вышли на улицы и начали скандировать имя президента России, используя при этом ритм и жесты, свойственные футбольным кричалкам. На видео, распространившемся в сети, видно, что фанаты держат в руках российский триколор.