30 июня 2024

Челябинский минтариф объяснил рост тарифов за коммунальные услуги

В Челябинской области с 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги на 11,2%
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, квитанции, счет
Тарифы на воду, электричество и газ вырастут на 11,2 процента Фото:

С 1 июля 2024 года в Челябинской области произошло плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Средний индекс изменения платы за коммунальные услуги составило 11,2%, что соответствует установленным федеральным нормативам. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минтарифа.

«Повышение тарифов на коммунальные услуги обусловлено инфляционными процессами и необходимо для обеспечения экономически обоснованных затрат регулируемых организаций», — отметили в пресс-службе ведомства. Новые тарифы будут отражены в квитанциях за июль, которые жители получат в августе.

В минтарифе уточнили, что в среднем по региону индекс изменения размера платы за коммунальные услуги составит 11,2% с учетом отклонения 0,2%. Это не превышает установленный на федеральном уровне для Челябинской области индекс роста платы граждан в размере 11% и предельно допустимое отклонение в размере 4,8%.

В минтарифе добавили. Граждане, чьи расходы на ЖКУ превышают определенный процент от дохода, могут претендовать на социальную поддержку в виде субсидий. Все меры социальной поддержки направлены на смягчение нагрузки от роста платежей за коммунальные услуги.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 июля в регионе ожидается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост стоимости жилищных услуг составит 5,5%. О том, насколько увеличится плата за каждую коммунальную услугу, отражено в инфографике.

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С 1 июля 2024 года в Челябинской области произошло плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Средний индекс изменения платы за коммунальные услуги составило 11,2%, что соответствует установленным федеральным нормативам. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минтарифа. «Повышение тарифов на коммунальные услуги обусловлено инфляционными процессами и необходимо для обеспечения экономически обоснованных затрат регулируемых организаций», — отметили в пресс-службе ведомства. Новые тарифы будут отражены в квитанциях за июль, которые жители получат в августе. В минтарифе уточнили, что в среднем по региону индекс изменения размера платы за коммунальные услуги составит 11,2% с учетом отклонения 0,2%. Это не превышает установленный на федеральном уровне для Челябинской области индекс роста платы граждан в размере 11% и предельно допустимое отклонение в размере 4,8%. В минтарифе добавили. Граждане, чьи расходы на ЖКУ превышают определенный процент от дохода, могут претендовать на социальную поддержку в виде субсидий. Все меры социальной поддержки направлены на смягчение нагрузки от роста платежей за коммунальные услуги. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 июля в регионе ожидается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост стоимости жилищных услуг составит 5,5%. О том, насколько увеличится плата за каждую коммунальную услугу, отражено в инфографике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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