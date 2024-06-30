30 июня 2024
29 июня 2024

В Тюменской области простились с героем СВО. Фото

В Тюменской области прошло прощание с погибшим в СВО жителем Ишимского района
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель области погиб при выполнении боевой задачи
Житель области погиб при выполнении боевой задачи Фото:

В Ишимском районе простились с погибшим во время СВО земляком. Об этом сообщает в telegram-канале администрация муниципального района.

«Ишимский район проводил в последний путь защитника Родины, Силиверстова Владимира Юрьевича. Он погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении

Никаких данных о Силиверстове telegram-канал не публикует. Ранее URA.RU рассказало о прощании с сотрудником ДПС, который погиб во время командировки в Дагестан.

Никаких данных о жизни погибшего не сообщается
Никаких данных о жизни погибшего не сообщается
Фото:

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В Ишимском районе простились с погибшим во время СВО земляком. Об этом сообщает в telegram-канале администрация муниципального района. «Ишимский район проводил в последний путь защитника Родины, Силиверстова Владимира Юрьевича. Он погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении Никаких данных о Силиверстове telegram-канал не публикует. Ранее URA.RU рассказало о прощании с сотрудником ДПС, который погиб во время командировки в Дагестан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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