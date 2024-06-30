Житель области погиб при выполнении боевой задачи
В Ишимском районе простились с погибшим во время СВО земляком. Об этом сообщает в telegram-канале администрация муниципального района.
«Ишимский район проводил в последний путь защитника Родины, Силиверстова Владимира Юрьевича. Он погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении
Никаких данных о Силиверстове telegram-канал не публикует. Ранее URA.RU рассказало о прощании с сотрудником ДПС, который погиб во время командировки в Дагестан.
Никаких данных о жизни погибшего не сообщается
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