В Челябинской области на школьные выпускные стали чаще дарить гвоздики

В Челябинске самым популярным букетом на выпускной стала композиция с гвоздиками в составе. За год спрос на авторские букеты при этом вырос в 2,3 раза, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow.
«В этом году на выпускные в Челябинске авторские букеты заказывали в 2,3 раза чаще, чем в 2023 году. Чаще всего из роз, альстромерий и диантусов (гвоздик)», — сообщили URA.RU в Flowwow.
На пике популярности были букеты из одного сорта цветов. Спрос на них увеличился в 1,6 раза за год. Чаще всего при этом выбирали пионовидные и французские розы, а в 2023 году спросом больше пользовались пионы и красные розы.
В качестве подарка на выпускной челябинцы чаще всего заказывали бенто-торт. Спрос на него за год увеличился в 1,9 раза. На втором месте — букеты из клубники с ростом популярности в два раза.
Цветы обошлись челябинцам почти в три тысячи рублей. Средняя стоимость монобукета составила 2959 рублей, а авторской композиции — 2 966 рублей. Цена последнего выросла на 15%. Увеличилась цена и букета из клубники — 2385 рублей (на 7%). За бенто-торты на выпускной при этом пришлось выложить 1433 рубля.
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