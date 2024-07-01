01 июля 2024

В Челябинской области на школьные выпускные стали чаще дарить гвоздики

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди букетов на выпускной стали популярны композиции с розой и гвоздикой
Среди букетов на выпускной стали популярны композиции с розой и гвоздикой Фото:

В Челябинске самым популярным букетом на выпускной стала композиция с гвоздиками в составе. За год спрос на авторские букеты при этом вырос в 2,3 раза, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow.

«В этом году на выпускные в Челябинске авторские букеты заказывали в 2,3 раза чаще, чем в 2023 году. Чаще всего из роз, альстромерий и диантусов (гвоздик)», — сообщили URA.RU в Flowwow.

На пике популярности были букеты из одного сорта цветов. Спрос на них увеличился в 1,6 раза за год. Чаще всего при этом выбирали пионовидные и французские розы, а в 2023 году спросом больше пользовались пионы и красные розы.

В качестве подарка на выпускной челябинцы чаще всего заказывали бенто-торт. Спрос на него за год увеличился в 1,9 раза. На втором месте — букеты из клубники с ростом популярности в два раза.

Цветы обошлись челябинцам почти в три тысячи рублей. Средняя стоимость монобукета составила 2959 рублей, а авторской композиции — 2 966 рублей. Цена последнего выросла на 15%. Увеличилась цена и букета из клубники — 2385 рублей (на 7%). За бенто-торты на выпускной при этом пришлось выложить 1433 рубля.

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В Челябинске самым популярным букетом на выпускной стала композиция с гвоздиками в составе. За год спрос на авторские букеты при этом вырос в 2,3 раза, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow. «В этом году на выпускные в Челябинске авторские букеты заказывали в 2,3 раза чаще, чем в 2023 году. Чаще всего из роз, альстромерий и диантусов (гвоздик)», — сообщили URA.RU в Flowwow. На пике популярности были букеты из одного сорта цветов. Спрос на них увеличился в 1,6 раза за год. Чаще всего при этом выбирали пионовидные и французские розы, а в 2023 году спросом больше пользовались пионы и красные розы. В качестве подарка на выпускной челябинцы чаще всего заказывали бенто-торт. Спрос на него за год увеличился в 1,9 раза. На втором месте — букеты из клубники с ростом популярности в два раза. Цветы обошлись челябинцам почти в три тысячи рублей. Средняя стоимость монобукета составила 2959 рублей, а авторской композиции — 2 966 рублей. Цена последнего выросла на 15%. Увеличилась цена и букета из клубники — 2385 рублей (на 7%). За бенто-торты на выпускной при этом пришлось выложить 1433 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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