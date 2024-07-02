В Челябинске движение транспорта на мостах проконтролируют видеокамеры

В Челябинске на мостах движение транспорта будут контролировать видеокамеры. Как URA.RU 2 июля рассказали в пресс-службе «Ростелекома», контроль будет вестись круглосуточно.
«Установили систему видеонаблюдения на объектах транспортной инфраструктуры Челябинска. IP-камеры обеспечивают безопасность и круглосуточный контроль дорожной ситуации на мостах через реку Миасс по Свердловскому проспекту и через железнодорожные пути в районе остановки поездов „Электростанция“. Видеосъемка ведется в HD-качестве», — отметили в компании.
Установленные IP-камеры имеют широкий угол обзора и инфракрасную подсветку для ночного режима работы. И.о. председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ирина Степанова отметила востребованность видеонаблюдения. Ее комментарий URA.RU привели в «Ростелекоме».
«Участки трассы на мостах и путепроводах — традиционно одни из наиболее аварийноопасных. Цифровые видеокамеры позволяют вести мониторинг дорожной ситуации, выявлять и прояснять спорные моменты ДТП, а также способствуют соблюдению сохранности муниципального имущества», — заявила Степанова.
Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов подсчитал, что в регионе за порядком наблюдают шесть тысяч видеокамер компании. Некоторые гаджеты снабжены модулем видеоаналитики. С его помощью ведется анализ клиентопотока, распознаются лица и номера автомобилей.
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