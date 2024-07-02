В Челябинске движение транспорта на мостах проконтролируют видеокамеры

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Движение на мосту через Миасс на Свердловском проспекте будет контролировать видеокамера
Движение на мосту через Миасс на Свердловском проспекте будет контролировать видеокамера Фото:

В Челябинске на мостах движение транспорта будут контролировать видеокамеры. Как URA.RU 2 июля рассказали в пресс-службе «Ростелекома», контроль будет вестись круглосуточно.

«Установили систему видеонаблюдения на объектах транспортной инфраструктуры Челябинска. IP-камеры обеспечивают безопасность и круглосуточный контроль дорожной ситуации на мостах через реку Миасс по Свердловскому проспекту и через железнодорожные пути в районе остановки поездов „Электростанция“. Видеосъемка ведется в HD-качестве», — отметили в компании.

Установленные IP-камеры имеют широкий угол обзора и инфракрасную подсветку для ночного режима работы. И.о. председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ирина Степанова отметила востребованность видеонаблюдения. Ее комментарий URA.RU привели в «Ростелекоме».

«Участки трассы на мостах и путепроводах — традиционно одни из наиболее аварийноопасных. Цифровые видеокамеры позволяют вести мониторинг дорожной ситуации, выявлять и прояснять спорные моменты ДТП, а также способствуют соблюдению сохранности муниципального имущества», — заявила Степанова.

Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов подсчитал, что в регионе за порядком наблюдают шесть тысяч видеокамер компании. Некоторые гаджеты снабжены модулем видеоаналитики. С его помощью ведется анализ клиентопотока, распознаются лица и номера автомобилей.

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В Челябинске на мостах движение транспорта будут контролировать видеокамеры. Как URA.RU 2 июля рассказали в пресс-службе «Ростелекома», контроль будет вестись круглосуточно. «Установили систему видеонаблюдения на объектах транспортной инфраструктуры Челябинска. IP-камеры обеспечивают безопасность и круглосуточный контроль дорожной ситуации на мостах через реку Миасс по Свердловскому проспекту и через железнодорожные пути в районе остановки поездов „Электростанция“. Видеосъемка ведется в HD-качестве», — отметили в компании. Установленные IP-камеры имеют широкий угол обзора и инфракрасную подсветку для ночного режима работы. И.о. председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ирина Степанова отметила востребованность видеонаблюдения. Ее комментарий URA.RU привели в «Ростелекоме». «Участки трассы на мостах и путепроводах — традиционно одни из наиболее аварийноопасных. Цифровые видеокамеры позволяют вести мониторинг дорожной ситуации, выявлять и прояснять спорные моменты ДТП, а также способствуют соблюдению сохранности муниципального имущества», — заявила Степанова. Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов подсчитал, что в регионе за порядком наблюдают шесть тысяч видеокамер компании. Некоторые гаджеты снабжены модулем видеоаналитики. С его помощью ведется анализ клиентопотока, распознаются лица и номера автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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