В Екатеринбург доставили люксовый Rolls-Royce — для светской тусовщицы. Фото

15 апреля 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Стоимость кроссовера может достигать 75 миллионов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Светская тусовка Екатеринбурга взахлеб обсуждает яркую новинку. Президент областной Федерации гольфа Ксения Котлова обзавелась люксовым Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого исчисляется десятками миллионов рублей. Фото из розового салона кроссовера уже появились в соцсетях девушки. Сама она рассказывать URA.RU о покупке отказалась. По данным агентства, авто на имя Котловой могли доставить из США или одной из европейских стран (тем увлекательнее был бы ее рассказ про логистику). По данным из открытых источников, стоимость подержанных моделей начинается от 37,5 млн (2019 год выпуска), в салоне же Cullinan стоит до 75 миллионов рублей. Прежде только один екатеринбуржец ездил на такой машине — из числа девелоперов-миллиардеров. С сопоставимым интересом в Екатеринбурге недавно говорили разве что про недавнюю покупку известного ценителя авто, бизнесмена Тимофея Алтушкина — сына владельца РМК Игоря Алтушкина. В начале года ему из Китая привезли эксклюзивный электрокар GAC Aion Hyper SSR. Это сейчас, вероятно, самая быстрая машина в городе. Ее стоимость — около 22 млн рублей. Rolls-Royce Cullinan производят с 2018 года Фото: imago/Sebastian Geisler/TASS Фото из розового салона Ксения уже опубликовала Фото: соцсети Ксении Котловой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Светская тусовка Екатеринбурга взахлеб обсуждает яркую новинку. Президент областной Федерации гольфа Ксения Котлова обзавелась люксовым Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого исчисляется десятками миллионов рублей. Фото из розового салона кроссовера уже появились в соцсетях девушки. Сама она рассказывать URA.RU о покупке отказалась. По данным агентства, авто на имя Котловой могли доставить из США или одной из европейских стран (тем увлекательнее был бы ее рассказ про логистику). По данным из открытых источников, стоимость подержанных моделей начинается от 37,5 млн (2019 год выпуска), в салоне же Cullinan стоит до 75 миллионов рублей. Прежде только один екатеринбуржец ездил на такой машине — из числа девелоперов-миллиардеров. С сопоставимым интересом в Екатеринбурге недавно говорили разве что про недавнюю покупку известного ценителя авто, бизнесмена Тимофея Алтушкина — сына владельца РМК Игоря Алтушкина. В начале года ему из Китая привезли эксклюзивный электрокар GAC Aion Hyper SSR. Это сейчас, вероятно, самая быстрая машина в городе. Ее стоимость — около 22 млн рублей.