Как выглядит крупнейшая школа Екатеринбурга, которую построили за год. Фото

Школу на Рощинской в Екатеринбурге для 1500 учеников откроют к 1 сентября

03 июля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Строители вышли на площадку в июне 2023 года Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Школу на улице Рощинская в Екатеринбурге, которую начали строить в июне 2023 года, откроют на год раньше срока. Она уже готова на 90%, рассказал журналистам во время визита на площадку вице-мэр Рустам Галямов. «Срок ввода по контракту — август 2025-го, но мы идем с опережением и планируем в течение месяца ввести объект в эксплуатацию, чтобы к 1 сентября дети могли пойти в школу», — заявил он. Площадь новой школы — 30 тысяч квадратных метров. Здесь есть шесть спортивных залов, большой актовый зал, разнообразная спортивная инфраструктура на открытом воздухе, рекреационные зоны для школьников. Школа рассчитана на 1500 мест и, подтверждает Галямов, является самой крупной в городе. По данным URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев поручил начать строить эту школу мэру Екатеринбурга Алексею Орлову и Галямову еще в апреле 2021 года, то есть почти сразу, как они оказались в городской власти. Объект был проблемный: прежние городские власти дважды не смогли пройти госэкспертизу. Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школу на улице Рощинская в Екатеринбурге, которую начали строить в июне 2023 года, откроют на год раньше срока. Она уже готова на 90%, рассказал журналистам во время визита на площадку вице-мэр Рустам Галямов. «Срок ввода по контракту — август 2025-го, но мы идем с опережением и планируем в течение месяца ввести объект в эксплуатацию, чтобы к 1 сентября дети могли пойти в школу», — заявил он. Площадь новой школы — 30 тысяч квадратных метров. Здесь есть шесть спортивных залов, большой актовый зал, разнообразная спортивная инфраструктура на открытом воздухе, рекреационные зоны для школьников. Школа рассчитана на 1500 мест и, подтверждает Галямов, является самой крупной в городе. По данным URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев поручил начать строить эту школу мэру Екатеринбурга Алексею Орлову и Галямову еще в апреле 2021 года, то есть почти сразу, как они оказались в городской власти. Объект был проблемный: прежние городские власти дважды не смогли пройти госэкспертизу.