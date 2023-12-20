Крупнейшую школу Екатеринбурга строят с опережением. Фото

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Первый камень на площадке заложили только в июне
Первый камень на площадке заложили только в июне Фото:

Школу на ул. Рощинская на 1500 тысячи человек, которую ждет весь микрорайон Уктус и которая должна стать крупнейшей в Екатеринбурге, построили наполовину (46%). Дети пойдут туда уже 1 сентября 2024 года, подтвердил мэр Алексей Орлов, проинспектировавший объект.

Его зам Рустам Галямов, представители «Стройтэка» (подрядчик) доложили, что корпус для старших классов не только возвели, но и уже подключили отопление. В январе—феврале 2024-го то же самое будет с корпусами для начальной и средней школы. «По площади сколько?» — поинтересовался Орлов. Ему ответили, что 31600 квадратных метров. «Ойеей», — живо отреагировал мэр. Не меньше он удивился, когда ему сообщили, что в школе будет шесть спортзалов. «[Раньше] я видел только четыре [в одной школе]», — отметил Орлов.

«Рассчитываем, что классы откроются уже к 1 сентября 2024 года. На год раньше, чем указано в контракте», — сказал мэр журналистам, передает корреспондент URA.RU.

По данным URA.RU, начать строить эту школу губернатор Евгений Куйвашев поручил Орлову и Галямову еще в апреле 2021 года, то есть почти сразу, как они оказались в городской власти. Объект был проблемный: прежние городские власти дважды не смогли пройти госэкспертизу.

Корпуса начальной и средней школ пока выглядят так
Корпуса начальной и средней школ пока выглядят так
Фото:
Рендеры будущего объекта
Рендеры будущего объекта
Фото:
Вокруг сделают благоустройство
Вокруг сделают благоустройство
Фото:
По словам Орлова, школа расположена в «очень живописном месте»
По словам Орлова, школа расположена в «очень живописном месте»
Фото:
Актовый зал вместит 510 человек
Актовый зал вместит 510 человек
Фото:
Столовая
Столовая
Фото:
Школ такого масштаба в городе пока нет
Школ такого масштаба в городе пока нет
Фото:

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Школу на ул. Рощинская на 1500 тысячи человек, которую ждет весь микрорайон Уктус и которая должна стать крупнейшей в Екатеринбурге, построили наполовину (46%). Дети пойдут туда уже 1 сентября 2024 года, подтвердил мэр Алексей Орлов, проинспектировавший объект. Его зам Рустам Галямов, представители «Стройтэка» (подрядчик) доложили, что корпус для старших классов не только возвели, но и уже подключили отопление. В январе—феврале 2024-го то же самое будет с корпусами для начальной и средней школы. «По площади сколько?» — поинтересовался Орлов. Ему ответили, что 31600 квадратных метров. «Ойеей», — живо отреагировал мэр. Не меньше он удивился, когда ему сообщили, что в школе будет шесть спортзалов. «[Раньше] я видел только четыре [в одной школе]», — отметил Орлов. «Рассчитываем, что классы откроются уже к 1 сентября 2024 года. На год раньше, чем указано в контракте», — сказал мэр журналистам, передает корреспондент URA.RU. По данным URA.RU, начать строить эту школу губернатор Евгений Куйвашев поручил Орлову и Галямову еще в апреле 2021 года, то есть почти сразу, как они оказались в городской власти. Объект был проблемный: прежние городские власти дважды не смогли пройти госэкспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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