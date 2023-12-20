Первый камень на площадке заложили только в июне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школу на ул. Рощинская на 1500 тысячи человек, которую ждет весь микрорайон Уктус и которая должна стать крупнейшей в Екатеринбурге, построили наполовину (46%). Дети пойдут туда уже 1 сентября 2024 года, подтвердил мэр Алексей Орлов, проинспектировавший объект.

Его зам Рустам Галямов, представители «Стройтэка» (подрядчик) доложили, что корпус для старших классов не только возвели, но и уже подключили отопление. В январе—феврале 2024-го то же самое будет с корпусами для начальной и средней школы. «По площади сколько?» — поинтересовался Орлов. Ему ответили, что 31600 квадратных метров. «Ойеей», — живо отреагировал мэр. Не меньше он удивился, когда ему сообщили, что в школе будет шесть спортзалов. «[Раньше] я видел только четыре [в одной школе]», — отметил Орлов.

«Рассчитываем, что классы откроются уже к 1 сентября 2024 года. На год раньше, чем указано в контракте», — сказал мэр журналистам, передает корреспондент URA.RU.

По данным URA.RU, начать строить эту школу губернатор Евгений Куйвашев поручил Орлову и Галямову еще в апреле 2021 года, то есть почти сразу, как они оказались в городской власти. Объект был проблемный: прежние городские власти дважды не смогли пройти госэкспертизу.

Корпуса начальной и средней школ пока выглядят так Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рендеры будущего объекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вокруг сделают благоустройство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Орлова, школа расположена в «очень живописном месте» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актовый зал вместит 510 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Столовая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU