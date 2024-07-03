Политика Песков прокомментировал удары ВСУ по Новороссийску Песков: Путин получает доклады о ситуации в Новороссийске 03 июля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 + Песков заявил, что Путин постоянно находится на связи с российскими военными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин во время проведения СВО постоянно находится на связи с ВС РФ и получает от них доклады, в том числе и о ситуации в Новороссийске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о попытке атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на город. ВС РФ приняли меры по отражению атаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин во время проведения СВО постоянно находится на связи с ВС РФ и получает от них доклады, в том числе и о ситуации в Новороссийске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о попытке атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на город. ВС РФ приняли меры по отражению атаки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям