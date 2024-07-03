Песков прокомментировал удары ВСУ по Новороссийску

Президент РФ Владимир Путин во время проведения СВО постоянно находится на связи с ВС РФ и получает от них доклады, в том числе и о ситуации в Новороссийске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о попытке атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на город. ВС РФ приняли меры по отражению атаки.
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