Песков прокомментировал удары ВСУ по Новороссийску

Песков: Путин получает доклады о ситуации в Новороссийске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что Путин постоянно находится на связи с российскими военными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин во время проведения СВО постоянно находится на связи с ВС РФ и получает от них доклады, в том числе и о ситуации в Новороссийске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о попытке атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на город. ВС РФ приняли меры по отражению атаки.

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Президент РФ Владимир Путин во время проведения СВО постоянно находится на связи с ВС РФ и получает от них доклады, в том числе и о ситуации в Новороссийске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о попытке атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на город. ВС РФ приняли меры по отражению атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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