Новороссийск пытаются атаковать безэкипажные катера ВСУ

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Безэкипажные катера Вооруженных сил Украины пытаются атаковать Новороссийск. ВС РФ отражают атаку, заявил глава города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров», — написал Кравченко в telegram-канале. Он обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
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