Новороссийск пытаются атаковать безэкипажные катера ВСУ

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Безэкипажные катера Вооруженных сил Украины пытаются атаковать Новороссийск. ВС РФ отражают атаку, заявил глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров», — написал Кравченко в telegram-канале. Он обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

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Безэкипажные катера Вооруженных сил Украины пытаются атаковать Новороссийск. ВС РФ отражают атаку, заявил глава города Андрей Кравченко. «В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров», — написал Кравченко в telegram-канале. Он обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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