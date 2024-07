Тюменцев угостят клубничной окрошкой и еврейской ветчиной

В Тюмени начался всероссийский фестиваль завтраков BreakFest

05 июля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

В фестивальном меню тюменские шеф-повара пересмотрели традиционный подход к привычным утренним блюдам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские кофейни присоединились к всероссийскому гастрофестивалю завтраков BreakFest. Горожане попробуют блюда, которые покажут стандартный завтрак с новой и необычной стороны, Например, окрошка из клубники или крем-кофе с бананом. Чем еще удивят жителей областной столицы тюменские кофейни — читайте в материале URA.RU. Блюда с еврейской ветчиной и пихтовым соусом В меню завтраков в рамках фестиваля BreakFest тюменские заведения предлагают скрэмбл с грибами и пастрами — ветчиной, пришедший к нам кухни еврейских молдаван. Подают его в сети кофеен «Максим». Любителям холодных закусок предлагают попробовать сыр буррата с соусом «пихта» в кофейне Bake Up. Каша на завтрак Соленый вариант каши предлагают в гастробаре «Дело» — там тюменцев накормят кукурузной кашей с беконом и муссом из сыра пармезан. Сладкий вариант с карамелизированным яблоком и мороженым из крупы «4 злака» подают в кофейне Bake Up. Клубничная окрошка и мусс В сети кофеен «Максим» предлагают сразу два холодных супа — боул со смузи и клубничную окрошку. Насладиться муссами тюменцы смогут в гастробаре «Дело» — там его делают из вареной сгущенки и в Bake Up, где его подают как самостоятельное блюдо с творожным сыром и свежими ягодами. Кофе, шейки и матча Сливочный шейк с ярким кокосовым вкусом тюменцам подадут в кофейне Bake Up, там же готовы удивить рафом на японском чае и матчей со вкусом миндаля и манго. В кофейнях «Максим» в рамках фестивального меню пересмотрели концепцию утреннего кофе и предлагают тюменцам напиток в виде крема с банановым вкусом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские кофейни присоединились к всероссийскому гастрофестивалю завтраков BreakFest. Горожане попробуют блюда, которые покажут стандартный завтрак с новой и необычной стороны, Например, окрошка из клубники или крем-кофе с бананом. Чем еще удивят жителей областной столицы тюменские кофейни — читайте в материале URA.RU. Блюда с еврейской ветчиной и пихтовым соусом В меню завтраков в рамках фестиваля BreakFest тюменские заведения предлагают скрэмбл с грибами и пастрами — ветчиной, пришедший к нам кухни еврейских молдаван. Подают его в сети кофеен «Максим». Любителям холодных закусок предлагают попробовать сыр буррата с соусом «пихта» в кофейне Bake Up. Каша на завтрак Соленый вариант каши предлагают в гастробаре «Дело» — там тюменцев накормят кукурузной кашей с беконом и муссом из сыра пармезан. Сладкий вариант с карамелизированным яблоком и мороженым из крупы «4 злака» подают в кофейне Bake Up. Клубничная окрошка и мусс В сети кофеен «Максим» предлагают сразу два холодных супа — боул со смузи и клубничную окрошку. Насладиться муссами тюменцы смогут в гастробаре «Дело» — там его делают из вареной сгущенки и в Bake Up, где его подают как самостоятельное блюдо с творожным сыром и свежими ягодами. Кофе, шейки и матча Сливочный шейк с ярким кокосовым вкусом тюменцам подадут в кофейне Bake Up, там же готовы удивить рафом на японском чае и матчей со вкусом миндаля и манго. В кофейнях «Максим» в рамках фестивального меню пересмотрели концепцию утреннего кофе и предлагают тюменцам напиток в виде крема с банановым вкусом.