Уровень шума в Екатеринбурге достиг критической отметки, страдает полмиллиона горожан

Роспотребнадзор: 35,5 % екатеринбуржцев живут в опасных из-за шума районах
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург в 2023 году превысил критическую отметку по уровню шума, отметила Елена Потапкина
Екатеринбург в 2023 году превысил критическую отметку по уровню шума, отметила Елена Потапкина Фото:

За восемь лет шумовая нагрузка на жителей Екатеринбурга достигла критической величины, а в 2023 году ее превысила. Нарушают тишину города автотранспорт, железная дорога, авиация, промышленные предприятия и домашняя техника, рассказала в ходе коллегии в мэрии города глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина, сообщает корреспондент URA.RU.

«В неблагоприятных условиях шума проживают более 560 тысяч человек, то есть это 35,5 % жителей. Данный показатель остался на уровне 2023 года. Но, начиная с 2016 года интегральный показатель шумовой нагрузки достиг критической величины в 55 баллов. В 2023 году отметка была превышена до 56. Это составило критическую величину», — предупредила Елена Потапкина. 

Она добавила, что источники шума из года в год в Екатеринбурге не меняются. «Основными источниками повышенного уровня шума на территории Екатеринбурга, как и все предыдущие годы, являются автомобили, авиатранспорт, железная дорога, промышленные предприятия и внутридомовые источники», — отметила она. 

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За восемь лет шумовая нагрузка на жителей Екатеринбурга достигла критической величины, а в 2023 году ее превысила. Нарушают тишину города автотранспорт, железная дорога, авиация, промышленные предприятия и домашняя техника, рассказала в ходе коллегии в мэрии города глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина, сообщает корреспондент URA.RU. «В неблагоприятных условиях шума проживают более 560 тысяч человек, то есть это 35,5 % жителей. Данный показатель остался на уровне 2023 года. Но, начиная с 2016 года интегральный показатель шумовой нагрузки достиг критической величины в 55 баллов. В 2023 году отметка была превышена до 56. Это составило критическую величину», — предупредила Елена Потапкина.  Она добавила, что источники шума из года в год в Екатеринбурге не меняются. «Основными источниками повышенного уровня шума на территории Екатеринбурга, как и все предыдущие годы, являются автомобили, авиатранспорт, железная дорога, промышленные предприятия и внутридомовые источники», — отметила она. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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