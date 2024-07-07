Диетолог посоветовала уникальный напиток, сохраняющий молодость

Смузи из ягод черники, малины и клубники с добавлением кефира поможет замедлить процессы старения и сохранить молодость. Об этом заявила диетолог Эльвира Беляева.
«Настоящий эликсир молодости — ягодный смузи (черника, малина, клубника) с добавлением натурального йогурта или кефира», — заявила эксперт. Ее слова приводят «Известия».
Диетолог добавила, что для упругости кожи лучше всего принимать смузи из петрушки, огурца, киви и яблока. Еще один вариант — зеленый смузи из шпината, банана, киви, огурца и воды. Эти два напитка являются источником витамина C и антиоксидантов. Эксперт также отметила, что для ускорения насыщения и улучшения питательного состава смузи, рекомендуется включать в них авокадо, орехи или семена, как источники здоровых жиров. Тофу, йогурт и молоко при добавлении в смузи станут источником белка, заключила диетолог.
Ученые ранее нашли вещество, которое сохраняет молодость и спасает от рака. Ресвератрол, содержащийся в красном вине, винограде, арахисе, чернике, какао и темном шоколаде, способствует улучшению общего состояния здоровья и замедлению процессов старения. Также это вещество предотвращает развитие онкологии.
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