07 июля 2024

Диетолог посоветовала уникальный напиток, сохраняющий молодость

Диетолог Белева: ягодный смузи с кефиром поможет сохранить молодость
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению диетолога, смузи из ягод клубники, черники и малины замедляет процессы старения
По мнению диетолога, смузи из ягод клубники, черники и малины замедляет процессы старения Фото:

Смузи из ягод черники, малины и клубники с добавлением кефира поможет замедлить процессы старения и сохранить молодость. Об этом заявила диетолог Эльвира Беляева.

«Настоящий эликсир молодости — ягодный смузи (черника, малина, клубника) с добавлением натурального йогурта или кефира», — заявила эксперт. Ее слова приводят «Известия».

Диетолог добавила, что для упругости кожи лучше всего принимать смузи из петрушки, огурца, киви и яблока. Еще один вариант — зеленый смузи из шпината, банана, киви, огурца и воды. Эти два напитка являются источником витамина C и антиоксидантов. Эксперт также отметила, что для ускорения насыщения и улучшения питательного состава смузи, рекомендуется включать в них авокадо, орехи или семена, как источники здоровых жиров. Тофу, йогурт и молоко при добавлении в смузи станут источником белка, заключила диетолог.

Ученые ранее нашли вещество, которое сохраняет молодость и спасает от рака. Ресвератрол, содержащийся в красном вине, винограде, арахисе, чернике, какао и темном шоколаде, способствует улучшению общего состояния здоровья и замедлению процессов старения. Также это вещество предотвращает развитие онкологии.

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Смузи из ягод черники, малины и клубники с добавлением кефира поможет замедлить процессы старения и сохранить молодость. Об этом заявила диетолог Эльвира Беляева. «Настоящий эликсир молодости — ягодный смузи (черника, малина, клубника) с добавлением натурального йогурта или кефира», — заявила эксперт. Ее слова приводят «Известия». Диетолог добавила, что для упругости кожи лучше всего принимать смузи из петрушки, огурца, киви и яблока. Еще один вариант — зеленый смузи из шпината, банана, киви, огурца и воды. Эти два напитка являются источником витамина C и антиоксидантов. Эксперт также отметила, что для ускорения насыщения и улучшения питательного состава смузи, рекомендуется включать в них авокадо, орехи или семена, как источники здоровых жиров. Тофу, йогурт и молоко при добавлении в смузи станут источником белка, заключила диетолог. Ученые ранее нашли вещество, которое сохраняет молодость и спасает от рака. Ресвератрол, содержащийся в красном вине, винограде, арахисе, чернике, какао и темном шоколаде, способствует улучшению общего состояния здоровья и замедлению процессов старения. Также это вещество предотвращает развитие онкологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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