07 июля 2024

Дорожники отменили перекрытие трассы М-5 в Челябинской области на этой неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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На этой неделе трасса М-5 под Ашой будет функционировать в обычном режиме
На этой неделе трасса М-5 под Ашой будет функционировать в обычном режиме Фото:

Движение на участке трассы М5- в Ашинском районе Челябинской области на этой неделе закрываться не будет. Об этом сообщили URA.RU 8 июля в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Перекрытия участка трассы М-5 „Урал“ в связи с проведением буро-взрывных работ в Ашинском районе Челябинской области на этой неделе не будет. Взрывные работы будут проводиться 11 июля на обходе города Сим», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Остановка движения для большегрузов и пассажирских автобусов возле Аши производится раз в неделю и занимает несколько часов. Дорожники реконструируют этот участок трассы с применением взрывных работ, которые продлятся до 1 октября.

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Движение на участке трассы М5- в Ашинском районе Челябинской области на этой неделе закрываться не будет. Об этом сообщили URA.RU 8 июля в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Перекрытия участка трассы М-5 „Урал“ в связи с проведением буро-взрывных работ в Ашинском районе Челябинской области на этой неделе не будет. Взрывные работы будут проводиться 11 июля на обходе города Сим», — пояснили в пресс-службе ведомства. Остановка движения для большегрузов и пассажирских автобусов возле Аши производится раз в неделю и занимает несколько часов. Дорожники реконструируют этот участок трассы с применением взрывных работ, которые продлятся до 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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