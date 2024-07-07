Дорожники отменили перекрытие трассы М-5 в Челябинской области на этой неделе

Движение на участке трассы М5- в Ашинском районе Челябинской области на этой неделе закрываться не будет. Об этом сообщили URA.RU 8 июля в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
«Перекрытия участка трассы М-5 „Урал“ в связи с проведением буро-взрывных работ в Ашинском районе Челябинской области на этой неделе не будет. Взрывные работы будут проводиться 11 июля на обходе города Сим», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Остановка движения для большегрузов и пассажирских автобусов возле Аши производится раз в неделю и занимает несколько часов. Дорожники реконструируют этот участок трассы с применением взрывных работ, которые продлятся до 1 октября.
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