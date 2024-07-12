Борт авиакомпании Utair из Москвы в Ереван должен был улететь 11 июля, но отправка была перенесена более чем на три часа из-за неисправности воздушного судна. О произошедшем рассказали пассажиры.
«Самолёт авиакомпании Utair должен был вылететь в столицу Армении из аэропорта Внуково сегодня в 20:50. Посадка произошла вовремя, после этого борт вышел на взлётно-посадочную полосу и затем вернулся обратно к терминалу. Бортпроводники сообщили, что самолёт технически неисправен, и вывели людей из самолёта», — сообщает telegram-канал Shot.
Пассажиры пожаловались, что их продержали в салоне самолета около двух часов, прежде чем вывести. Многие не успевают на стыковочные рейсы в Ереване. Согласно данным онлайн-табло, борт вылетел из Внуково в 00:17 по московскому времени — задержка составила более трех часов.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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