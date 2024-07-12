Рейс авиакомпании Utair в Ереван задержан из-за поломки самолета. Скрин

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Пассажиры рейса пожаловались, что их продержали в душном самолете два часа
Пассажиры рейса пожаловались, что их продержали в душном самолете два часа Фото:

Борт авиакомпании Utair из Москвы в Ереван должен был улететь 11 июля, но отправка была перенесена более чем на три часа из-за неисправности воздушного судна. О произошедшем рассказали пассажиры.

«Самолёт авиакомпании Utair должен был вылететь в столицу Армении из аэропорта Внуково сегодня в 20:50. Посадка произошла вовремя, после этого борт вышел на взлётно-посадочную полосу и затем вернулся обратно к терминалу. Бортпроводники сообщили, что самолёт технически неисправен, и вывели людей из самолёта», — сообщает telegram-канал Shot.

Пассажиры пожаловались, что их продержали в салоне самолета около двух часов, прежде чем вывести. Многие не успевают на стыковочные рейсы в Ереване. Согласно данным онлайн-табло, борт вылетел из Внуково в 00:17 по московскому времени — задержка составила более трех часов.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Информация о задержке рейса из Москвы в Ереван авиакомпании Utair
Информация о задержке рейса из Москвы в Ереван авиакомпании Utair
Фото:

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Борт авиакомпании Utair из Москвы в Ереван должен был улететь 11 июля, но отправка была перенесена более чем на три часа из-за неисправности воздушного судна. О произошедшем рассказали пассажиры. «Самолёт авиакомпании Utair должен был вылететь в столицу Армении из аэропорта Внуково сегодня в 20:50. Посадка произошла вовремя, после этого борт вышел на взлётно-посадочную полосу и затем вернулся обратно к терминалу. Бортпроводники сообщили, что самолёт технически неисправен, и вывели людей из самолёта», — сообщает telegram-канал Shot. Пассажиры пожаловались, что их продержали в салоне самолета около двух часов, прежде чем вывести. Многие не успевают на стыковочные рейсы в Ереване. Согласно данным онлайн-табло, борт вылетел из Внуково в 00:17 по московскому времени — задержка составила более трех часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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