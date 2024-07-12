Челябинцам напомнили, как проверить загранпаспорт перед отпуском

МВД: перед отпуском нужно проверить соответствие всех данных в загранпаспорте

13 июля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Отпускникам стоит удостовериться, что в загранпаспорте верно указаны все данные Фото: Анна Майорова © URA.RU Причинами проблем на пограничном контроле у собирающихся в отпуск челябинцев могут стать опечатки и пропущенные буквы в загранпаспорте, неверное указанные данные о месте рождения и пол владельца. На эти нюансы попросили обратить внимание в ГУ МВД по Челябинской области. «Рекомендуется удостовериться, что в заграничном паспорте верно указан пол, нет несоответствий в указании имени, фамилии или отчества, отсутствуют ошибки в графе места рождения, корректно обозначена страна. В частности, это касается указания России и СССР, а также букв «е» и «е», — напомнили в ведомстве. Важно убедиться, что срок действия заграничного паспорта в ближайшее время не заканчивается. В случае обнаружения ошибок следует обратиться за заменой. Госпошлину при этом взимать не станут, но срок действия нового документа будет соответствовать ранее выданному. В мае 2024 года ошибку в загранпаспорте несовершеннолетнего челябинца, из-за которой семья не смогла вылететь в Египет, в полиции объяснили техническим сбоем автоматизированных учетов. В документе не был указан пол ребенка. В итоге семье принесли извинения за испорченный отпуск. Как сообщало URA.RU, с наступлением отпускного сезона в Челябинске выстроились в очереди на получение загранпаспортов. Участники туристического рынка сообщили, что путешественники спешат получить документы до начала купленных туров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причинами проблем на пограничном контроле у собирающихся в отпуск челябинцев могут стать опечатки и пропущенные буквы в загранпаспорте, неверное указанные данные о месте рождения и пол владельца. На эти нюансы попросили обратить внимание в ГУ МВД по Челябинской области. «Рекомендуется удостовериться, что в заграничном паспорте верно указан пол, нет несоответствий в указании имени, фамилии или отчества, отсутствуют ошибки в графе места рождения, корректно обозначена страна. В частности, это касается указания России и СССР, а также букв «е» и «е», — напомнили в ведомстве. Важно убедиться, что срок действия заграничного паспорта в ближайшее время не заканчивается. В случае обнаружения ошибок следует обратиться за заменой. Госпошлину при этом взимать не станут, но срок действия нового документа будет соответствовать ранее выданному. В мае 2024 года ошибку в загранпаспорте несовершеннолетнего челябинца, из-за которой семья не смогла вылететь в Египет, в полиции объяснили техническим сбоем автоматизированных учетов. В документе не был указан пол ребенка. В итоге семье принесли извинения за испорченный отпуск. Как сообщало URA.RU, с наступлением отпускного сезона в Челябинске выстроились в очереди на получение загранпаспортов. Участники туристического рынка сообщили, что путешественники спешат получить документы до начала купленных туров.