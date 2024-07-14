14 июля 2024

Прокуратура ХМАО проводит проверку из-за избиения мальчика толпой детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО проверит информацию о группе школьников, которая избивала и унижала сверстника
Прокуратура ХМАО проверит информацию о группе школьников, которая избивала и унижала сверстника Фото:

Прокуратура ХМАО инициировала проверку по информации об избиении мальчика толпой детей в Нижневартовске (ХМАО). Надзорное ведомство выясняет обстоятельства происшествия.

«Прокуратура г. Нижневартовска проводит проверку по публикации в средствах массовой информации о противоправных действиях несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила прокуратура ХМАО в telegram-канале.

Прокуратура оценит исполнение законодательства в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По результатам проверочных мероприятий ведомство примет решение о мерах прокурорского реагирования.

 Ранее URA.RU писало, что  в Нижневартовске (ХМАО) несколько детей побили мальчика по щекам, а после поставили его на колени и заставили извиняться. Видеоролики были выложены в сеть.

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Прокуратура ХМАО инициировала проверку по информации об избиении мальчика толпой детей в Нижневартовске (ХМАО). Надзорное ведомство выясняет обстоятельства происшествия. «Прокуратура г. Нижневартовска проводит проверку по публикации в средствах массовой информации о противоправных действиях несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила прокуратура ХМАО в telegram-канале. Прокуратура оценит исполнение законодательства в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По результатам проверочных мероприятий ведомство примет решение о мерах прокурорского реагирования.  Ранее URA.RU писало, что  в Нижневартовске (ХМАО) несколько детей побили мальчика по щекам, а после поставили его на колени и заставили извиняться. Видеоролики были выложены в сеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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