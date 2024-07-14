Прокуратура ХМАО проводит проверку из-за избиения мальчика толпой детей

Прокуратура ХМАО инициировала проверку по информации об избиении мальчика толпой детей в Нижневартовске (ХМАО). Надзорное ведомство выясняет обстоятельства происшествия.
«Прокуратура г. Нижневартовска проводит проверку по публикации в средствах массовой информации о противоправных действиях несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила прокуратура ХМАО в telegram-канале.
Прокуратура оценит исполнение законодательства в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По результатам проверочных мероприятий ведомство примет решение о мерах прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) несколько детей побили мальчика по щекам, а после поставили его на колени и заставили извиняться. Видеоролики были выложены в сеть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!