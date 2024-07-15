Машина загорелась в центре города (фото из архива)
В центре Челябинска 15 июля на перекрестке улиц Сони Кривой и Красная загорелся автомобиль. Видео с места событий передает корреспондент URA.RU. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Выезжали на возгорание легкового автомобиля ВАЗ. Ликвидировано силами одной пожарно-спасательной части. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщил корреспондент URA.RU, задымление в автомобиле началось около 15:00. Очевидцы достали огнетушитель, на вызов прибыли два пожарных автомобиля и оперативно потушили огонь.
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