Что известно о погибшем в Челябинской области мальчике с ДЦП

В Челябинской области нашли тело пропавшего мальчика с ДЦП

16 июля 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Поисковые работы продолжались полторы недели Фото: Александра Пруссакова © URA.RU В Челябинской области спустя десять дней обнаружили тело пропавшего 14-летнего Арслана Мохаммади. Погибшего мальчика обнаружили в болоте. Что известно об этой истории, URA.RU собрало в сводном материале. Обстоятельства исчезновения 14-летний Арслан Мохаммади, страдающий ДЦП, 6 июля пропал в поселке Бектыш Еткульского района Челябинской области. Информация об этом появилась в группе «Поискового отряда «ЛизаАлерт». Позднее родители школьника рассказали, что Арслан приехал с ними в лес. Мама ушла за грибами, а отец, ненадолго отлучившись, по возвращении не обнаружил его в машине. Хронология поисков По данным на 7 июля в поисках были задействованы почти сто человек. На помощь челябинцам прибыли волонтеры из Свердловской и Тюменской областей. Территорию начали обследовать с помощью беспилотных летательных аппаратов и частного самолета. К месту поисковых работ прибыли следователи. 9 июля было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ребенка искали в Башкирии, а также в Тюменской и Свердловской областях. 12 июля на поисках подростка было задействовано более 500 человек. К этому времени было обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. Что говорили родные мальчика Страдавший ДЦП Арслан Мохаммади состоял на учетах психиатра и невролога с диагнозами: правосторонний гемеопорез, детский церебральный паралич, эпилепсия и умеренная задержка умственного развития. О родителях и воспитании Арслана знакомые и соседи отзывались положительно. Тетя Арслана Людмила Гермес пояснила, что мальчик был единственным ребенком в семье. Мать мальчика Татьяна Кожевникова предполагала, что его могли далеко увезти, говоря, что у него хватило бы сил уйти на дальние расстояния в лес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области спустя десять дней обнаружили тело пропавшего 14-летнего Арслана Мохаммади. Погибшего мальчика обнаружили в болоте. Что известно об этой истории, URA.RU собрало в сводном материале. 14-летний Арслан Мохаммади, страдающий ДЦП, 6 июля пропал в поселке Бектыш Еткульского района Челябинской области. Информация об этом появилась в группе «Поискового отряда «ЛизаАлерт». Позднее родители школьника рассказали, что Арслан приехал с ними в лес. Мама ушла за грибами, а отец, ненадолго отлучившись, по возвращении не обнаружил его в машине. По данным на 7 июля в поисках были задействованы почти сто человек. На помощь челябинцам прибыли волонтеры из Свердловской и Тюменской областей. Территорию начали обследовать с помощью беспилотных летательных аппаратов и частного самолета. К месту поисковых работ прибыли следователи. 9 июля было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ребенка искали в Башкирии, а также в Тюменской и Свердловской областях. 12 июля на поисках подростка было задействовано более 500 человек. К этому времени было обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. Страдавший ДЦП Арслан Мохаммади состоял на учетах психиатра и невролога с диагнозами: правосторонний гемеопорез, детский церебральный паралич, эпилепсия и умеренная задержка умственного развития. О родителях и воспитании Арслана знакомые и соседи отзывались положительно. Тетя Арслана Людмила Гермес пояснила, что мальчик был единственным ребенком в семье. Мать мальчика Татьяна Кожевникова предполагала, что его могли далеко увезти, говоря, что у него хватило бы сил уйти на дальние расстояния в лес.