15 июля 2024

Что известно о погибшем в Челябинской области мальчике с ДЦП

В Челябинской области нашли тело пропавшего мальчика с ДЦП
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб волонтеров-поисковиков подростка Арслана Махамади в Еткульском районе (Челябинская область)
Поисковые работы продолжались полторы недели Фото:

В Челябинской области спустя десять дней обнаружили тело пропавшего 14-летнего Арслана Мохаммади. Погибшего мальчика обнаружили в болоте. Что известно об этой истории, URA.RU собрало в сводном материале.

Обстоятельства исчезновения

14-летний Арслан Мохаммади, страдающий ДЦП, 6 июля пропал в поселке Бектыш Еткульского района Челябинской области. Информация об этом появилась в группе «Поискового отряда «ЛизаАлерт». Позднее родители школьника рассказали, что Арслан приехал с ними в лес. Мама ушла за грибами, а отец, ненадолго отлучившись, по возвращении не обнаружил его в машине.

Хронология поисков

По данным на 7 июля в поисках были задействованы почти сто человек. На помощь челябинцам прибыли волонтеры из Свердловской и Тюменской областей. Территорию начали обследовать с помощью беспилотных летательных аппаратов и частного самолета. К месту поисковых работ прибыли следователи.

9 июля было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ребенка искали в Башкирии, а также в Тюменской и Свердловской областях. 12 июля на поисках подростка было задействовано более 500 человек. К этому времени было обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог.

Что говорили родные мальчика

Страдавший ДЦП Арслан Мохаммади состоял на учетах психиатра и невролога с диагнозами: правосторонний гемеопорез, детский церебральный паралич, эпилепсия и умеренная задержка умственного развития. О родителях и воспитании Арслана знакомые и соседи отзывались положительно.

Тетя Арслана Людмила Гермес пояснила, что мальчик был единственным ребенком в семье. Мать мальчика Татьяна Кожевникова предполагала, что его могли далеко увезти, говоря, что у него хватило бы сил уйти на дальние расстояния в лес.

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В Челябинской области спустя десять дней обнаружили тело пропавшего 14-летнего Арслана Мохаммади. Погибшего мальчика обнаружили в болоте. Что известно об этой истории, URA.RU собрало в сводном материале. 14-летний Арслан Мохаммади, страдающий ДЦП, 6 июля пропал в поселке Бектыш Еткульского района Челябинской области. Информация об этом появилась в группе «Поискового отряда «ЛизаАлерт». Позднее родители школьника рассказали, что Арслан приехал с ними в лес. Мама ушла за грибами, а отец, ненадолго отлучившись, по возвращении не обнаружил его в машине. По данным на 7 июля в поисках были задействованы почти сто человек. На помощь челябинцам прибыли волонтеры из Свердловской и Тюменской областей. Территорию начали обследовать с помощью беспилотных летательных аппаратов и частного самолета. К месту поисковых работ прибыли следователи. 9 июля было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ребенка искали в Башкирии, а также в Тюменской и Свердловской областях. 12 июля на поисках подростка было задействовано более 500 человек. К этому времени было обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. Страдавший ДЦП Арслан Мохаммади состоял на учетах психиатра и невролога с диагнозами: правосторонний гемеопорез, детский церебральный паралич, эпилепсия и умеренная задержка умственного развития. О родителях и воспитании Арслана знакомые и соседи отзывались положительно. Тетя Арслана Людмила Гермес пояснила, что мальчик был единственным ребенком в семье. Мать мальчика Татьяна Кожевникова предполагала, что его могли далеко увезти, говоря, что у него хватило бы сил уйти на дальние расстояния в лес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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