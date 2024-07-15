15 июля 2024

На водоемах Челябинской области вода остыла до 19 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний отдых. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, тургояк, летний отдых, курорт
Температура воды снижается из-за циклона Фото:

На водоемах Челябинской области 16 июля температура воды снизилась до 19 градусов. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Температура на водоемах 16 июля 19-20 градусов», — уточнили метеорологи. Днем ранее вода на озерах и реках региона была прогрета до 20-22 градусов.

Синоптики предупреждали об уходе циклона из Челябинской области в течение этой недели. Он постепенно унесет за собой обильные осадки и похолодание. В некоторых районах до конца недели сохранится вероятность дождей и гроз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На водоемах Челябинской области 16 июля температура воды снизилась до 19 градусов. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Температура на водоемах 16 июля 19-20 градусов», — уточнили метеорологи. Днем ранее вода на озерах и реках региона была прогрета до 20-22 градусов. Синоптики предупреждали об уходе циклона из Челябинской области в течение этой недели. Он постепенно унесет за собой обильные осадки и похолодание. В некоторых районах до конца недели сохранится вероятность дождей и гроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...