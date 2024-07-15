На водоемах Челябинской области вода остыла до 19 градусов

16 июля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Температура воды снижается из-за циклона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На водоемах Челябинской области 16 июля температура воды снизилась до 19 градусов. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Температура на водоемах 16 июля 19-20 градусов», — уточнили метеорологи. Днем ранее вода на озерах и реках региона была прогрета до 20-22 градусов. Синоптики предупреждали об уходе циклона из Челябинской области в течение этой недели. Он постепенно унесет за собой обильные осадки и похолодание. В некоторых районах до конца недели сохранится вероятность дождей и гроз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На водоемах Челябинской области 16 июля температура воды снизилась до 19 градусов. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Температура на водоемах 16 июля 19-20 градусов», — уточнили метеорологи. Днем ранее вода на озерах и реках региона была прогрета до 20-22 градусов. Синоптики предупреждали об уходе циклона из Челябинской области в течение этой недели. Он постепенно унесет за собой обильные осадки и похолодание. В некоторых районах до конца недели сохранится вероятность дождей и гроз.