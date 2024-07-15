На водоемах Челябинской области вода остыла до 19 градусов

Температура воды снижается из-за циклона
На водоемах Челябинской области 16 июля температура воды снизилась до 19 градусов. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Температура на водоемах 16 июля 19-20 градусов», — уточнили метеорологи. Днем ранее вода на озерах и реках региона была прогрета до 20-22 градусов.
Синоптики предупреждали об уходе циклона из Челябинской области в течение этой недели. Он постепенно унесет за собой обильные осадки и похолодание. В некоторых районах до конца недели сохранится вероятность дождей и гроз.
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