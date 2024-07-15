Звезда лейбла Black Star выступит на концерте в Сургуте вместо рэперши Маш Милаш

Егор Шип выступит на концерте под открытым небом в Сургуте
Звезда TikTok и музыкант лейбла Black Star Егор Шип выступит на концерте под открытом небом в Сургуте (ХМАО). Он заменит блогершу Маш Милаш, которая не сможет приехать на опен-эйр.
«По независящим от нас причинам опен-эйр в Сургуте состоится без Маш Милаш. Но с Егором Шипом», — сообщили организаторы на свой странице в соцсети «ВКонтакте».
Также сургутян ждет еще один летний опен-эйр. На него приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова.
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