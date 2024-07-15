15 июля 2024

Звезда лейбла Black Star выступит на концерте в Сургуте вместо рэперши Маш Милаш

Егор Шип приедет на опен-эйр в Сургут вместо рэперши Маш Милаш
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Егор Шип выступит на концерте под открытым небом в Сургуте
Егор Шип выступит на концерте под открытым небом в Сургуте Фото:

Звезда TikTok и музыкант лейбла Black Star Егор Шип выступит на концерте под открытом небом в Сургуте (ХМАО). Он заменит блогершу Маш Милаш, которая не сможет приехать на опен-эйр.

«По независящим от нас причинам опен-эйр в Сургуте состоится без Маш Милаш. Но с Егором Шипом», — сообщили организаторы на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Также сургутян ждет еще один летний опен-эйр. На него приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова.

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Звезда TikTok и музыкант лейбла Black Star Егор Шип выступит на концерте под открытом небом в Сургуте (ХМАО). Он заменит блогершу Маш Милаш, которая не сможет приехать на опен-эйр. «По независящим от нас причинам опен-эйр в Сургуте состоится без Маш Милаш. Но с Егором Шипом», — сообщили организаторы на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Также сургутян ждет еще один летний опен-эйр. На него приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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