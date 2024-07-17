Росэнергоатом сообщил о включении энергоблока на Ростовской АЭС

Энергоблок №1 Ростовской АЭС был успешно включен в сеть и к утру 17 июля вырабатывает полную мощность в 1000 мегаватт. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».
«К 5:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт. <...> Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки», — сообщили представители АЭС в своем telegram-канале. Блок был отключен 16 июля из-за ложного срабатывания защиты.
Там же отметили, что энергоблоки №1, 2 и 4 функционируют в штатном режиме. В то же время блок №3 находится в плановом ремонте с 22 июня.
Ранее сообщалось, что из-за сбоя на РоАЭС частично обесточен ряд муниципалитетов Республики Дагестан. Отключения электроэнергии также затронули населенные пункты Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт.
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