Населенные пункты Дагестана частично обесточены из-за сбоя на РоАЭС

16 июля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

В Дагестане ожидаются проблемы с электроэнергией Фото: Илья Московец © URA.RU В ряде муниципалитетов Республики Дагестан произошло частичное отключение электроэнергии в связи с сбоем на Ростовской АЭС. Об этом сообщило министерство энергетики региона. «В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления», — говорится в сообщении дагестанского минэнерго в своем официальном telegram-канале. Отключения электроэнергии коснулись таких населенных пунктов, как Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также множества районов Дагестана. Всего отключенная мощность составила 50 МВт. Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС введены ограничения в энергосистеме юга РФ, в результате чего оказались обесточены города и малые населенные пункты. URA.RU подготовило подробный материал о том, в каких регионах ожидаются отключения электричества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ряде муниципалитетов Республики Дагестан произошло частичное отключение электроэнергии в связи с сбоем на Ростовской АЭС. Об этом сообщило министерство энергетики региона. «В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления», — говорится в сообщении дагестанского минэнерго в своем официальном telegram-канале. Отключения электроэнергии коснулись таких населенных пунктов, как Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также множества районов Дагестана. Всего отключенная мощность составила 50 МВт. Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС введены ограничения в энергосистеме юга РФ, в результате чего оказались обесточены города и малые населенные пункты. URA.RU подготовило подробный материал о том, в каких регионах ожидаются отключения электричества.