Населенные пункты Дагестана частично обесточены из-за сбоя на РоАЭС

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Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
В Дагестане ожидаются проблемы с электроэнергией Фото:

В ряде муниципалитетов Республики Дагестан произошло частичное отключение электроэнергии в связи с сбоем на Ростовской АЭС. Об этом сообщило министерство энергетики региона.

«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления», — говорится в сообщении дагестанского минэнерго в своем официальном telegram-канале. Отключения электроэнергии коснулись таких населенных пунктов, как Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также множества районов Дагестана. Всего отключенная мощность составила 50 МВт.

Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС введены ограничения в энергосистеме юга РФ, в результате чего оказались обесточены города и малые населенные пункты. URA.RU подготовило подробный материал о том, в каких регионах ожидаются отключения электричества.

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В ряде муниципалитетов Республики Дагестан произошло частичное отключение электроэнергии в связи с сбоем на Ростовской АЭС. Об этом сообщило министерство энергетики региона. «В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления», — говорится в сообщении дагестанского минэнерго в своем официальном telegram-канале. Отключения электроэнергии коснулись таких населенных пунктов, как Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт, а также множества районов Дагестана. Всего отключенная мощность составила 50 МВт. Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС введены ограничения в энергосистеме юга РФ, в результате чего оказались обесточены города и малые населенные пункты. URA.RU подготовило подробный материал о том, в каких регионах ожидаются отключения электричества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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