В ХМАО с начала года вырос уровень преступности

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году увеличилось число преступлений. По данным УМВД по ХМАО, количество правонарушений, совершенных за полгода, выросло почти на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
«Общее количество зарегистрированных за шесть месяцев 2024 года на территории ХМАО преступлений по сравнению с январем-июнем 2023 года увеличилось на 4,9%. Уровень преступности в Югре ниже среднего по Уральскому федеральному округу и по России в целом», — сообщили в Управлении МВД по ХМАО.
За полгода в регионе выросло количество нарушений миграционного законодательства и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Уменьшилось число убийств и покушений на убийство, стало меньше краж, угонов и хулиганств. Всего с января по июнь полиция ХМАО раскрыла 5,5 тысяч преступлений, в том числе 97% убийств, 88% грабежей.
Ранее URA.RU писало, что начальник полиции Нижневартовска заявил о росте преступности в городе. По итогам 2023 года уровень преступности вырос на 9,8%.
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