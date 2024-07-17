17 июля 2024

В ХМАО с начала года вырос уровень преступности

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО выросло число преступлений
В ХМАО выросло число преступлений Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году увеличилось число преступлений. По данным УМВД по ХМАО, количество правонарушений, совершенных за полгода, выросло почти на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

«Общее количество зарегистрированных за шесть месяцев 2024 года на территории ХМАО преступлений по сравнению с январем-июнем 2023 года увеличилось на 4,9%. Уровень преступности в Югре ниже среднего по Уральскому федеральному округу и по России в целом», — сообщили в Управлении МВД по ХМАО.

За полгода в регионе выросло количество нарушений миграционного законодательства и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Уменьшилось число убийств и покушений на убийство, стало меньше краж, угонов и хулиганств. Всего с января по июнь полиция ХМАО раскрыла 5,5 тысяч преступлений, в том числе 97% убийств, 88% грабежей.

Ранее URA.RU писало, что начальник полиции Нижневартовска заявил о росте преступности в городе. По итогам 2023 года уровень преступности вырос на 9,8%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году увеличилось число преступлений. По данным УМВД по ХМАО, количество правонарушений, совершенных за полгода, выросло почти на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. «Общее количество зарегистрированных за шесть месяцев 2024 года на территории ХМАО преступлений по сравнению с январем-июнем 2023 года увеличилось на 4,9%. Уровень преступности в Югре ниже среднего по Уральскому федеральному округу и по России в целом», — сообщили в Управлении МВД по ХМАО. За полгода в регионе выросло количество нарушений миграционного законодательства и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Уменьшилось число убийств и покушений на убийство, стало меньше краж, угонов и хулиганств. Всего с января по июнь полиция ХМАО раскрыла 5,5 тысяч преступлений, в том числе 97% убийств, 88% грабежей. Ранее URA.RU писало, что начальник полиции Нижневартовска заявил о росте преступности в городе. По итогам 2023 года уровень преступности вырос на 9,8%. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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