Начальник полиции Нижневартовска заявил о росте преступности в городе

В Нижневартовске (ХМАО) по итогам прошлого года уровень преступности вырос на 9,8%. В основном это связано с ростом правонарушений в сфере IT, рассказал глава городской полиции Фанис Хаматов на заседании местной думы.
«Массив зарегистрированных в прошлом году преступлений возрос на 9,8%. Рост тяжких составов преступлений произошел преимущественно за счет увеличения посягательств с использованием IT-технологий», — рассказал Фанис Хаматов.
При этом в 2023 году удалось добиться снижения уровня по другим видам правонарушений. Раскрываемость преступлений составила 58,9%.
«В том числе тяжких и особо тяжких преступлений — 55,5%. На уровне 100% раскрываемость [правонарушений] с применением оружия, убийств, тяжких телесных, в том числе повлекших смерть. Изнасилований, разбоев, грабежей, хулиганских проявлений и краж из квартир», — рассказах Фанис Хаматов.
Ранее глава УМВД ХМАО заявлял о дефиците кадров в полиции. В ведомстве не хватает более 900 сотрудников.
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