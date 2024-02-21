Общество Начальник полиции Нижневартовска заявил о росте преступности в городе В Нижневартовске уровень преступности вырос на 9,8% 22 февраля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 + Рост преступности связан с ростом правонарушений в сфере IT Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) по итогам прошлого года уровень преступности вырос на 9,8%. В основном это связано с ростом правонарушений в сфере IT, рассказал глава городской полиции Фанис Хаматов на заседании местной думы. «Массив зарегистрированных в прошлом году преступлений возрос на 9,8%. Рост тяжких составов преступлений произошел преимущественно за счет увеличения посягательств с использованием IT-технологий», — рассказал Фанис Хаматов. При этом в 2023 году удалось добиться снижения уровня по другим видам правонарушений. Раскрываемость преступлений составила 58,9%. «В том числе тяжких и особо тяжких преступлений — 55,5%. На уровне 100% раскрываемость [правонарушений] с применением оружия, убийств, тяжких телесных, в том числе повлекших смерть. Изнасилований, разбоев, грабежей, хулиганских проявлений и краж из квартир», — рассказах Фанис Хаматов. Ранее глава УМВД ХМАО заявлял о дефиците кадров в полиции. В ведомстве не хватает более 900 сотрудников. В Нижневартовске (ХМАО) по итогам прошлого года уровень преступности вырос на 9,8%. В основном это связано с ростом правонарушений в сфере IT, рассказал глава городской полиции Фанис Хаматов на заседании местной думы. «Массив зарегистрированных в прошлом году преступлений возрос на 9,8%. Рост тяжких составов преступлений произошел преимущественно за счет увеличения посягательств с использованием IT-технологий», — рассказал Фанис Хаматов. При этом в 2023 году удалось добиться снижения уровня по другим видам правонарушений. Раскрываемость преступлений составила 58,9%. «В том числе тяжких и особо тяжких преступлений — 55,5%. На уровне 100% раскрываемость [правонарушений] с применением оружия, убийств, тяжких телесных, в том числе повлекших смерть. Изнасилований, разбоев, грабежей, хулиганских проявлений и краж из квартир», — рассказах Фанис Хаматов. Ранее глава УМВД ХМАО заявлял о дефиците кадров в полиции. В ведомстве не хватает более 900 сотрудников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям