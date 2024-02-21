21 февраля 2024

Начальник полиции Нижневартовска заявил о росте преступности в городе

В Нижневартовске уровень преступности вырос на 9,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост преступности связан с ростом правонарушений в сфере IT Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) по итогам прошлого года уровень преступности вырос на 9,8%. В основном это связано с ростом правонарушений в сфере IT, рассказал глава городской полиции Фанис Хаматов на заседании местной думы.

«Массив зарегистрированных в прошлом году преступлений возрос на 9,8%. Рост тяжких составов преступлений произошел преимущественно за счет увеличения посягательств с использованием IT-технологий», — рассказал Фанис Хаматов.

При этом в 2023 году удалось добиться снижения уровня по другим видам правонарушений. Раскрываемость преступлений составила 58,9%.

«В том числе тяжких и особо тяжких преступлений — 55,5%. На уровне 100% раскрываемость [правонарушений] с применением оружия, убийств, тяжких телесных, в том числе повлекших смерть. Изнасилований, разбоев, грабежей, хулиганских проявлений и краж из квартир», — рассказах Фанис Хаматов.

Ранее глава УМВД ХМАО заявлял о дефиците кадров в полиции. В ведомстве не хватает более 900 сотрудников.

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В Нижневартовске (ХМАО) по итогам прошлого года уровень преступности вырос на 9,8%. В основном это связано с ростом правонарушений в сфере IT, рассказал глава городской полиции Фанис Хаматов на заседании местной думы. «Массив зарегистрированных в прошлом году преступлений возрос на 9,8%. Рост тяжких составов преступлений произошел преимущественно за счет увеличения посягательств с использованием IT-технологий», — рассказал Фанис Хаматов. При этом в 2023 году удалось добиться снижения уровня по другим видам правонарушений. Раскрываемость преступлений составила 58,9%. «В том числе тяжких и особо тяжких преступлений — 55,5%. На уровне 100% раскрываемость [правонарушений] с применением оружия, убийств, тяжких телесных, в том числе повлекших смерть. Изнасилований, разбоев, грабежей, хулиганских проявлений и краж из квартир», — рассказах Фанис Хаматов. Ранее глава УМВД ХМАО заявлял о дефиците кадров в полиции. В ведомстве не хватает более 900 сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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